El Govern replica Calviño i insisteix en la mala relació entre governs

El Govern de la Generalitat creu que les relacions amb la Moncloa encara estan “molt lluny” de ser normalitzades. Així ho ha manifestat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa de després del Consell Executiu.

Plaja ha demanat que es compleixin els compromisos pactats entre l’actual govern català i el govern espanyol liderat per Pedro Sánchez. De fet, ha respost a Nadia Calviño, que ahir va dir que no notava cap canvi pel que fa a la relació entre els dos executius. “No és així”, ha afirmat la portaveu, qui també ha anunciat que la Generalitat presentarà una querella contra Pablo Casado, després que el Suprem hagi arxivat la causa contra l’anterior líder del Partit Popular.

Giró i Calviño no es van reunir

Plaja, per posar d’exemple aquesta mala relació entre els dos governs, ha volgut assegurar que Calviño i el conseller d’Economia, Jaume Giró, no es van reunir ahir, i qualifica de “breu conversa” el que van parlar els dos polítics sobre CELSA i els Fons Europeus.

També ha matisat avui que l’executiu no va decidir reunir-se amb la ministra Raquel Sánchez la setmana passada, sinó que la trobada aportava “poc o res”. En aquest sentit, ha adjectivat aquella possible torbada de “fotografia”.

“Vergonya” que Rajoy només sigui investigat per Andorra

El Govern també ha titllat de vergonya que sigui la justícia andorrana qui hagi decidit investigar l’expresident espanyol Mariano Rajoy i l’Operació Catalunya. Tal com ha avançat aquest mitjà, un jutge andorrà ha admès a tràmit unes denúncies contra l’expresident del govern espanyol i els seus dos ministres d’aleshores, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. També han estat denunciats tres ex alt càrrecs més per una presumpta extorsió a directius de Banca Privada d’Andorra perquè filtressin informació privada sobre la família Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras. A més, Plaja també ha ofert “tota la col·laboració” de les autoritats catalanes i desitja que els representants espanyols també ho facins.