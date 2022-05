Boye exigeix per escrit al jutge que aclareixi el “desconcert” del cas Volhov

Nou escrit en la ja ingent causa del cas Volhov. Gonzalo Boye, com a advocat de Josep Lluís Alay –cap de l’oficina del president a l’exili, Carles Puigdemonnt–, ha registrat a primera hora d’aquest dimarts a la tarda un escrit per tal que el jutge, Joaquín Aguirre, aclareixi els termes, les peces i les persones investigades en aquesta macrocausa. En un breu escrit, al qual ha tingut accés El Món, Boye demana al lletrat de l’administració de justícia que faci el favor de certificar quin és l’estat de les actuacions, investigats i números de peces separades. En definitiva que l’administració judicial aclareixi el “desconcert” que viuen les parts amb el garbuix del nombre d’investigacions que s’inclouen dins aquesta instrucció, que va des de negocis per la pandèmia al Tsunami Democràtic.

En concret, l’advocat reclama al jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona el nombre total de peces, inclosa la principal; els volums que té cada peça del sumari i el total de folis que les componen; la denominació que se li ha donat a cada peça; la seva data d’obertura, les de pròrroga i el termini màxim d’investigació. Així mateix exigeix saber les persones investigades en cadascuna d’aquestes peces i l’objecte d’investigació de cadascuna de les peces. En els seus arguments, la defensa d’Alay al·lega “l’existència en aquest procediment d’un nombre indeterminat de peces, l’aparent falta de connexitat entre els fets d’unes i altres així com el desconeixement del volum real de les actuacions”.

Evitar la indefensió

De fet, la inquietud del lletrat d’Alay és saber en “quina mesura” tot aquest desgavell afecta la mà dreta de Puigdemont i vulnera el seu dret a la defensa i el dret a un procés amb les degudes garanties, per la qual cosa es fa necessària la certificació que demana al jutge. Així, argüeix que amb aquest certificat es limitarà el terreny del procés “per tal d’evitar una situació d’indefensió com la que s’està vivint aquests moments”.

L’escrit recalca que “a la vista del resultat de les diferents declaracions practicades d’avui, i el desconcert que genera no tenir una mínima claredat sobre les diferents peces que componen les presents diligències prèvies, així com l’objecte i els subjectes afectats en cadascuna de les peces fan inviable una defensa material” d’Alay. En aquest marc, és una queixa general per totes les parts implicades, fins i tot de fiscalia, del desgavell de la instrucció, que a més a més es va perpetrant secretament.