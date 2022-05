Les estranyes maniobres del jutge de Volhov amb els mòbils dels investigats

Nou episodi en la extravagant instrucció del cas Volhov. Ara, arran de la devolució dels telèfons mòbils i els aparells portàtils que rauen en poder de la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil que fa més d’un any i mig els van confiscar, el 28 d’octubre de 2020. Especialment de Josep Lluís Alay, director de l’Oficina del president a l’exili Carles Puigdemont, de l’exmà dreta del president Artur Mas, David Madí i de l’exdirigent d’ERC i exconseller, Xavier Vendrell. D’entrada la Guàrdia Civil es nega a lliurar els aparells tot i que admet que ja n’ha bolcat el contingut, una decisió avalada pel jutge Joaquín Aguirre que també fa constar que vol el bolcatge dels continguts dels mòbils d’Alay i Madí pel “seu ús personal“.

Sobre Vendrell, el capità en cap del Grup de Delinqüència Econòmica de la Guàrdia Civil, signa un informe de 19 de maig, al que ha tingut accés El Món, on reconeix que ja s’ha fet el bolcatge d’informació del mòbil, ordinador i la tablet de l’exconseller així com el “segrest” dels seu compte de correu electrònic. Ara bé, només ha lliurat a l’autoritat judicial l’atestat relatiu al telèfon. La policia, però, avisa al jutge que “de l’anàlisi de les evidències s’ha desprès una gran quantitat d’elements d’interès per a la investigació“, però això sí, el capità no n’especifica cap. Tot i això no s’està de pregar al jutge que mantingui el material sota custòdia policial. Una petició que el jutge avala. Per altra banda, la Guàrdia Civil sí que lliura tres llibretes a Vendrell que defineix com a material en “suport paper”.

Part de la diligència sobre els telèfons mòbils del Volhov d’Alay, Madí i Vendrell/QS

Telèfons buits però no els tornen… l’ombra de Pegasus

Pel que fa a Madí i Alay, el jutge pren una altra decisió, si més no, estranya. Requereix als investigadors de la Guàrdia Civil per tal que aporti al jutjat el clonat dels seus terminals mòbils. Ho reclama per a “ús personal d’aquest magistrat, a fi de control i investigació judicial”. Ara bé, no acorda que siguin retornats els aparells físics malgrat es constata que ja s’ha portat a terme el bolcatge de la seva informació. La decisió judicial de mantenir sota custòdia els aparells de comunicació de Vendrell, Madí i Alay ha fet aixecar les orelles a les defenses, que veuen una maniobra estranyíssima i sense cap explicació, que malgrat s’hagi fet el buidatge de la informació es quedin els telèfons.

Una decisió que arriba en plena polèmica de Pegasus a la vista que els terminals podrien haver deixat rastre d’espionatge per control remot. El fet que la instrucció judicial es negui a lliurar els aparells genera tota mena de suspicàcies en el benentès que podrien registrar-se proves o indicis de manipulació dels aparells. I més, després d’un any i set mesos, amb els terminals sota custòdia policial. Així que les defenses intensificaran la seva estratègia per vulneració de drets.

Part de l’atestat informe de la Guàrdia Civil sobre els aparells de comunicació de Xavier Vendrell en el cas Volhov on s’afirma que s’han recollit informació rellevant sense dir-ne cap detall/QS

Per altra banda, els advocats també veuen en l’atestat de la Guàrdia Civil una constatació de la investigació prospectiva que està portant a terme l’institut armat amb la complicitat del jutge. L’afirmació que s’han trobat “elements d’interès” per a la investigació sense que se’n doni cap detall ni es marqui cap mena de marge o límit encara ha esverat més a les defenses. Però no només als advocats dels investigats els inquieta aquesta instrucció tan oberta i sense límits clars, el fiscal del cas, Fernando Maldonado, manté una guerra a pit descobert amb el magistrat a qui acusa de portar a terme una investigació prospectiva que vulnera els drets fonamentals i l’estat de dret espanyol. Més tenió en una instrucció que aquesta setmana entrant té prevista la declaració d’Alexander Dmitrenko, fins ara, un empresari acusat d’espia rus per part del Centre Nacional d’Intel·ligència i que el jutge relaciona amb l’extravagant trama del Kremlin del Procés.

Pel que fa