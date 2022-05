Més llenya al foc en la batalla entre el jutge i el fiscal del Volhov, ara per Madí

Continua la guerra sense quarter entre l’instructor de la causa Volhov, el titular del Jutjat d’Instrucció númer 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, i el fiscal anticorrupció adscrit al cas, Fernando Maldonado. Una batalla que ve de lluny, just al principi del cas, perquè el ministeri públic no li acaba de veure la punta a tot plegat. Però si la tensió ha anat pujant de to en els darrers mesos aquestes darreres dues setmanes ara ja és una veritable batalla campal. Si abans d’ahir el jutge se les tenia a pit descobert per l’oposició del ministeri públic a perseguir a Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del president Carles Puigdemont, ara ho és per David Madí, ex-mà dreta del president Artur Mas. El fiscal també ha presentat recurs perquè considera que no hi ha prou indicis per processar-lo per una pressumpta comissió.

En concret, el fiscal Maldonado va registrar un recurs el passat 9 de maig, que ha estat comunicat aquest divendres i al que ha tingut accés El Món, amb què no només s’adhereix a un recurs de reforma presentat pel mateix Madí, sinó que hi afegeix argumentari amb un duresa lingüística extraordinària. El jutge Aguirre va demanar a la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil una investigació patrimonial de Madí per “trobar indicis” -no confirmar-los- d’un suposat cobrament de comissions arran d’un virtual “tràfic d’influències” a través de l’empresa Nubul, SL per les llicències VTC. Un fet que la defensa de Madí considera absolutament “atípic” d’una conducta penal. És a dir, que no hi ha cap mena de delicte en què el seu defensat actui en nom i representació d’una empresa, Moove, per la que va ser contractat.

Part final del recurs del fiscal Maldonado contra la decisió del Jutge Aguirre per David Madí/Quico Sallés

“Diligències sense sentit”

Així el fiscal s’alia plenament amb la defensa de Madí contra la interlocutòria del jutge que, sense cap indici delictiu, volia investigar el patrimoni de Madí registrat davant d’Hisenda. El fiscal, però, no es queda aquí. “El ministeri fiscal comparteix plenament el recurs”, afirma en el seu escrit d’adhesió. I continua: “Per tant si les diligències acordades es basen en uns arguments fàctics i jurídics equivocats és evident que les diligències no tenen sentit”.

“L’investigat es dedica”, continua l’escrit del fiscal, “professionalment a la intermedicació i l’assessoria jurídica, pel que -com va declarar en aquest concepte-la seva interlocució amb les diferents administracions públiques forma part de la seva rutina laboral”. “Afirmar, pel simple fet d’assistir a les reunions -com indica la interlocutòria del jutge- que les mateixes podrien constituir un delicte de tràfic d’influències suposa no concretar en què consisteix l’actuació delictiva i el seu possible encaix jurídic”, remarca. En aquest sentit, li retreu la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquest delicte que és força clara: “no tota intervenció que pretengui aconseguir una avantatge contractual constitueix un delicte d’aquesta naturalesa”. Així, el fiscal demana que es “revoqui la interlocutòria i que es fonamenti correctament per poder acordar les diligències”.

No es la primera vegada que el fiscal s’alia amb Madí. Una altra sonada topada entre el jutge i el fiscal per l’exassessor principal del president Mas va ser l’octubre de 2021 quan va demanar l’arxiu de la peça separada número dos amb Madí de protagonista. Aleshores, Maldonado va titllar la investigació de prospectiva.