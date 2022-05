Guerra sense quarter entre jutge del Volhov i el fiscal per Alay

L’obessió del jutge instructor de la causa Volhov amb Josep Lluís Alay, el cap de l’oficina del president Carles Puigdemont, està provocant una veritable batalla campal amb el ministeri públic. El fiscal Fernando Maldonado es va oposar a què s’investigués el patrimonio d’Alay en considerar que no hi havia prou indicis delictius qualificant la decisió del jutge de “prospectiva” i “un caprici” de l’instructor i va presentar un recurs. Ara, però el jutge ha replicat amb una interlocutòria pujadíssima de to, a la que ha tingut accés El Món, en què acusa el ministeri públic d’actuar de manera “obstativa” i que no fa altra cosa que “dilatar la instrucció”.

Així, el magistrat Aguirre carrega els neulers contra el posicionament del fiscal i amplia l’argumentació de la resolució amb què ordenava a la Unitat de la policia Judicial de la Guàrdia Civil a investigar els béns, els fons i les propietats d’Alay així com les seves rendes. El criteri del jutge és que va substituir Jordi Castells a la Diputació de Barcelona, investigat en la causa Estela, de la que en va sorgir l’operació Volhov.

La guerra entre fiscal i jutge del Volhov per Alay puja de to/QS

El jutge no s’està d’utilitzar fins i tot la ironia i afirma socràticament: “Aquest magistrat donat per fet que el fiscal anticorrupció té un coneixement profund de la causa”. “Per això”, continua, “el fiscal anticorrupció podria haver completat l’argumentació favorable a la investigació patrimonial amb altres indicis que figuren a la causa i que el fiscal omet”. I a partir d’aquí comença a esbossar pinzellades de detalls de la seva contractació, d’haver treballat per l’ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias d’alcalde i uns suposats viatges realitzats com a comissionat d’Exteriors de la Diputació dels que hauria ja retornat l’import en via administrativa.

En aquest marc, el jutge fins i tot apunta que Alay va substituir Víctor Tarradellas com a negociador amb els russos, la màfia russa i el Kremlin. D’aquí que asseguri que a través del bolcatge del seu telèfon mòbil s’han trobat converses “amb els més alts capos de la màfia russa i també amb polítics del Kremlin”. Tantmateix retreu al fiscal que només hagi demanat “diligències irrellevants” en el procés. D’aquí que continua la seva persecució a Alay a qui ofereix personar-se.