El TSJC jutjarà Roger Torrent al juliol per desobediència greu

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciat que el judici per desobediència greu contra el conseller d’Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, i part de l’antiga Mesa de la cambra catalana serà els pròxims 12, 13 i 15 de juliol. La fiscalia demana 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Torrent (ERC), Josep Costa (Junts) i Eusebi Campdepadrós (Junts) i 16 mesos per Ariadna Delgado (ERC) haver deixat debatre al Parlament mocions contra la monarquia i sobre l’autodeterminació després de les sentències postsentència del 2019.

El TSJC va ordenar a principis de març l’obertura de judici oral contra Torrent i els tres membres de la Mesa per “desobediència greu” per les dues mocions. A la primera resolució hi constava un compromís amb l’exercici del dret a l’autodeterminació, mentre que la segona responia a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l’1-O i reiterava la reprovació del rei espanyol. En aquella època, Torrent era el president del Parlament; Costa el vicepresident primer; Campdepadrós el secretari primer de la Mesa; i Delgado la secretària quarta.

El president del Parlament, Roger Torrent, amb el lletrat Joan Ridao i el vicepresident de la Mesa Josep Costa / ACN

El TC havia avisat Torrent

La fiscalia recorda en el seu escrit d’acusació que el Tribunal Constitucional ja havia acordat el 2015 la inconstitucionalitat d’una resolució sobre l’inici del Procés a Catalunya i va recordar a la Mesa del Parlament el seu deure “d’impedir i paralitzar qualsevol iniciativa parlamentària que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada”. El TC ha utilitzat aquella primera sentència per recordar les successives meses del Parlament que incomplir-la pot tenir conseqüències legals.

El TSJC recorda que el Parlament “no és un lloc immune al compliment de la legalitat i al principi de jerarquia normativa” i, malgrat reconèixer que la Mesa no té per què verificar la constitucionalitat de totes les iniciatives parlamentàries, sí que ho pot fer en el cas d’aquelles resolucions que són manifestament anticonstitucionals, en especial les relacionades amb aquelles qüestions que el TC ja ha abordat amb anterioritat.