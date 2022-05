El jutge del Tsunami anima al fiscal a imputar una diputada d’ERC

Nova faceta en la persecució dels manifestants del tall de la Jonquera convocats pel Tsunami Democràtic el novembre de 2019. Segons ha pogut saber El Món, el jutge del Jutjat 4 de Figueres, que instrueix les perquisicions, ha dictat una providència per la que esperona al ministeri fiscal a decidir si processa Marta Rosique, diputada d’ERC al Congrés de Diputats. La resolució, a la que ha tingut accés El Món, és d’aquest divendres i demana al fiscal si té prou indicis per imputar Rosique un delicte de desordres públics de l’article 557 del Codi Penal.

En concret, proposa al fiscal que estudiï si hi ha prou base per tal que sigui la sala segona del Tribunal Suprem, en la seva condició d’aforada, i que presideix el magistrat Manuel Marchena, la que s’encarregui de la instrucció. En aquest marc, el jutge Antonio Coscia li reclama al fiscal si veu necessari que remeti una petició a la cambra baixa un certificat conforme Rosique ostenta encara la condició de diputada. En aquest cas l’incentiva a què presenti una exposició raonada per tal de justificar el seu processament davant del Tribunal Suprem.

Part de la fitxa de la diputada Rosique en el sumari del Tsunami que ha elaborat la Gu?rdia Civil

Diputada i activista

De fet, a Rosique fa temps que li busquen les pessigolles en aquesta investigació judicial pel tall de la Jonquera. Rosique va ser objecte d’investigació per part de la Guàrdia Civil en ser identificada el dia de la manifestació en protesta per la sentència del Procés que condemnava els líders independentistes a 99 anys de presó. La identificació de Rosique consta al sumari, al que ha tingut accés El Món, a l’atestat 2019-100476-00378, de la Unitat de la Policia Judicial que instrueix el sumari del tall de la Jonquera. Una dada interessant en el benentès que el tall de la Jonquera segueix investigat i el de Salt ja dorm el son dels justos.

Un cop identificada, la Guàrdia Civil va analitzar les seves xarxes socials per esbrinar i ‘diagramar’ les seves relacions amb possibles organitzadors del tall de les mobilitzacions o altres participants de la protesta. A més, en la fitxa de la ‘sospitosa’ hi incloïen la descripció de tot el material que portava, com ara “flassades, motxilles o bosses amb aliments”. També destacava que conduïa un vehicle que haura servit per formar part de la protesta. També fein constar que no té antecendents penals i la seva xarxa d’amistats independentistes a través de les seves xarxes socials. Rosique encara no ha estat citada a declarar, la seva condició d’aforada no ho permetia.

La diligència per la que el jutge esperona al fiscal a imputar a Marta Rosique, diputada d’ERC al Congrés, pel tall del Tsunami/Quico Sallés

Suprem i Audiència Nacional

Amb aquest nou pas, i si el fiscal ho considera necessari, Rosique podria ser investigada i jutjada pel Tribunal Suprem. Una opció plausible a la vista de l’evolució de la causa del tall de la Jonquera. La instrucció ha anat creixent. Fins i tot, s’ha convidat -per part de la Guàrdia Civil- a reclamar danys als manifestants per part d’organitzacions patronals del transport. Una dada que topa de ple amb la resposta de les autoritats franceses de la Catalunya Nord que van arxivar totes les actuacions emmarcant els fets en el lliure exercici del dret a la manifestació.

Part d’aquesta investigació, però, s’ha derivat cap a l’Audiència Nacional que instrueix una macrocausa -encara sota secret com a mínim fins el 20 de maig– sobre el Tsunami Democràtic per terrorisme. Unes diligències obertes la setmana del 14 d’octubre de 2019 arran de les manifestacions multitudinàries contra la condemna als líders del Procés, per l’ocupació de l’aeroport del Prat o la gran protesta d’Urquinaona.