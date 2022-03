El jutge busca les pessigolles als Mossos que van mediar a la Jonquera

Nous protagonistes a la causa oberta pel tall del Tsunami Democràtic a l’AP7 a la Jonquera arran de la sentència del Procés que va condemnar a gairebé cent anys de presó els líders del referèndum del Primer d’Octubre. El jutge instructor del cas, Antonio Coscia, ha reclamat als Mossos d’Esquadra que identifiquin als agents que van portar a terme la mediació amb els manifestants del tall d’acord amb els atestats aportats per la Guàrdia Civil, el principal cos investigador de la causa. És a dir, l’instructor vol saber quins agents de l’Àrea de Mediació van actuar i quins acords o negociacions van dur a terme.

En una interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, dictada el passat 22 de febrer, el jutge vol saber l’abast de les “interlocucions” i la quantitat d’informació que van poder recollir. L’objectiu, tècnicament, és “esclarir els fets” per avaluar la responsabilitat dels gairebé dos-cents investigats. “Resulta necessari l’aclariment dels fets successits al llarg del 12 de novembre”, assegura el magistrat per poder perfilar més una virtual acusació. De fet, el jutge s’afaga a unes fotografies recollides en un dens atestat de la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil on s’hi poden observar els agents de mediació amb una armilla reflectant i enraonant amb diversos manifestants entre ells, la diputada d’ERC a Madrid, Marta Rosique. De fet, encara no ha estat citada a declarar pel fet que és aforada i la competència de la instrucció correspondria al Tribunal Suprem.

Part de la interlocutòria amb què demana identificar els Mossos del tall de la Jonquera del Tsunami/QS

En concret, l’instructor recorda que els atestats d’ofici iniciats pels Mossos d’Esquadra, qui tenen la competència en seguretat ciutadana i ordre públic, van ser recollits en els informes policials de la Guàrdia Civil. En definitiva, els Mossos asseveren en un dels seus atestats que han de donar tota la seva informació i el gruix de les seves perquisicions a la Guàrdia Civil que centralitza tota la investigació. Fins i tot, la causa oberta del Tsunami a l’Audiència Nacional que encara es manté sota secret de sumari.

Amb aquesta iniciativa, el jutge vol escatir el contingut de les negociacions de la famosa Àrea de Mediació dels Mossos perquè entèn que no està prou recollit en els seus atestats. En vol saber els detalls, els termes, els oferiments i el contingut de la formulació dels pactes que es van proposar entre manifestants i agents. En aquest sentit, també val a recordar que les unitats de la Gendarmerie i el cos de la Policia National francesa van establir una mediació amb els manifestants, amb l’alcalde de Prats de Molló com a figura política, per tal d’establir un corredor de sortida pels camions frigorífics i per mirar de saber fins a quin dia tenien pensat mantenir la mobilització. Va ser en aquesta conversa quan la policia francesa d’intervenció va informar que dispersaria a partir de dos quarts de vuit del matí, com finalment es va produir, amb les seves unitats especialitzades d’ordre públic.

Els agents de Mediació al tall del Tsunami que el jutge vol descobrir/QS

En tot cas, el jutge considera que la investigació està “coixa” perquè del contingut de les converses de mediació de Mossos d’Esquadra vol dibuixar el marc de la responsabilitat del tall i, de retruc, constatar si la policia catalana va ser permissiva amb els integrants de la protesta. En aquest marc, les defenses pateixen per si els Mossos van identificar algun virtual negociador de la protesta que va participar de la negociació i per les conseqüències que podrien patir si s’interpretava que lideraven la protesta o tenien alguna influència en el gruix dels manifestants. Una nova derivada de la investigació del Tsunami Democràtic que el Jutjat de Figueres manté malgrat que la instrucció de Girona, pel tall de l’AP7 a Salt, s’ha arxivat. Tot enmig d’una setmana on s’han detingut diversos encausats dels 14 que encara no han prestat declaració.