Més detencions a Manresa pel tall del Tsunami a la Jonquera

Com a mínim cinc persones han estat detingudes pels Mossos d’Esquadra a primera hora d’aquest matí a Manresa ( Bages) i una altra a Valls. Segons ha informat Alerta Solidària, són investigats pel tall del Tsunami Democràtic a l’AP7 a la Jonquera, que no s’haurien presentat a declarar davant la jutge instructora del cas. De fet, no són les úniques detencions d’aquesta setmana ahir se’n van registrar a Montmelús (Cerdanya), Campdevànol (Ripollès), Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) i el Montsià. En tota, ja s’han detingut una desena persones després de l’ordre de la magistrada.

Els advocats sospiten que continuaran les detencions al Bages al llarg del matí per ser traslladats a Figueres (Alt Empordà), on seran interrogats per la instructora. En concret, hi havia 12 ordres de detencions pendents d’investigats arran dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per participar en la protesta contra la sentencia del procés que va condemnar a gairebé cent anys de Presó pels líders del referèndum de l’1-O.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar dijous que el jutjat havia enviat citacions als encausats “un mínim de cinc cops” i ha assegurat que hi ha dos investigats més als quals no s’ha ordenat detenir perquè no se’ls ha pogut comunicar l’última citació.

Preval la versió de la Guàrdia Civil

La jutgessa de moment ha comprat la tesi de la Guàrdia Civil que qualifica la protesta de “concentració il·legal independentista” i manté centenars d’imputats. Fins i tot, han proposat a diverses federacions de transportistes personar-se per les pèrdues generades durant els dos dies de talls al trànsit entre el 10 i 11 de novembre de 2019.

El cas va obligar a actuar el CNI i fins i tot en Centre d’Ibtel·ligència de les Forces Armades per intentar esbrinar qui hi havia rere l’organització de les protestes. El ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, va assegurar que el Centre Nacional d’Intel·ligència estava rere la seva pista. Aquesta mateixa setmana, la Fiscalia General de l’Estat publicava en la seva memòria del 2019 que considera aquesta plataforma dins l’epígraf de “Terrorisme Nacional”.