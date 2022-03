Un jutjat ordena detenir 12 investigats pel tall a la Jonquera del 2019

Un jutjat de Figueres ha ordenat detenir 12 persones investigades pel tall de l’AP7 a la Jonquera organitzat pel Tsunami Democràtic el novembre del 2019, segons ha denunciat Alerta Solidària. Es tracta dels encausats que havien desobeït el tribunal i s’han negat a comparèixer a declarar davant el jutge que investiga el tall en una macrocausa que afecta 200 persones.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat havia enviat citacions als encausats “un mínim de cinc cops” i ha matisat que hi ha dues persones més a les quals no s’ha ordenat detenir perquè no se’ls havia pogut comunicar l’última citació.

Dos detinguts

Alerta Solidària ha explicat que de moment ja s’ha detingut dos dels investigats, un a la Cerdanya i l’altre al Ripollès, i que els magistrats ja contemplen el seu trasllat a Figueres perquè puguin declarar. L’entitat ha denunciat que es tracta d’una fixació personal del jutge, ja que entre els encausats hi ha veïns d’Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l’Escala, Manresa, Montmelús, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles i Valls.

Entre les persones buscades pel jutjat de Figueres hi hauria dos regidors de la CUP a l’Ajuntament de Navarcles (Bages) i Sant Pere de Riudebitlles (Penedès), que el novembre del 2020 ja es van negar a entrar a declarar. Eren dos dels 25 investigats citats pel jutjat. El regidor de Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal, Isaac Ruana, va explicar llavors que volien “denunciar la deriva psicòpata de l’Estat espanyol” i va qualificar la causa de “macroprocés judicial sense lògica ni sentit”.

La causa no s’aguanta

Uns dies abans 13 persones més sí que van anar al jutjat, però es van negar a declarar davant del magistrat. La defensa de dos dels encausats va assegurar estar “molt tranquil·la” perquè considerava que no havien comès cap delicte. “Si tenir una xarxa social i penjar fotos és un delicte que baixi Déu i ens ho expliqui”, va dir llavors el seu advocat, Jonathan Cortijo.

Alerta Solidària ha denunciat en diverses ocasions que la causa “no s’aguanta per enlloc” i que espera que s’acabi arxivant. “De fet, no s’hauria d’haver arribat a incoar mai perquè estem parlant d’una manifestació, d’un dret fonamental. El fet que hagi tirat endavant, ja és una anomalia”.