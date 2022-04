La fiscalia europea investiga una conversa de David Madí pel Volhov

La fiscalia europea investiga una conversa de David Madí per un presumpte cas de desviament de fons europeus sorgit del cas Volhov. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’ACN, la fiscalia europea ha demanat al jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona que enviï la gravació d’una trucada en la qual Madí parlar del repartiment dels fons europeus Next Generation. La justícia europea intenta esclarir si Madí va planejar obtenir fons europeus de manera irregular.

A finals del 2021, l’Audiència de Barcelona va avalar que aquesta part del Volhov fos investigada a Europa malgrat l’oposició de la fiscalia espanyola i de les defenses. La conversa que reclama la fiscalia europea, es va produir després que Madí, ex mà dreta d’Artur Mas i ex alt càrrec de CDC, sortís l’octubre del 2020 d’una trobada amb empresaris i el govern espanyol a Foment del Treball.

Un ‘berenar de negres’

El magistrat Joaquín Aguirre va remetre una transcripció de la conversa i part de la documentació a la fiscalia europea, que ara vol l’àudio original. “S’ha d’establir un canal per entrar; em vaig veure amb Foment, formo part de Foment, vam tenir una reunió en petit comitè amb Iván Redondo; això serà un ‘berenar de negres’, són 140.000 milions“, deia Madí per telèfon. Aquesta frase és considerada pels investigadors com una prova que es va informar del procés de repartiment de fons europeus abans de l’anunci públic del govern espanyol.

La Guàrdia Civil va intervenir la conversa uns dies abans que Madí fos detingut per l’operació Volhov juntament amb una vintena de persones més, entre ells l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell o l’empresari Oriol Soler. Madí sempre ha defensat que la conversa no tenia cap connotació delictiva i ha recordat que la trobada va ser un acte públic. La seva defensa fins i tot ha presentat un escrit al jutjat amb la convocatòria que va fer Foment de l’acte per demostrar que mai va ser clandestina ni secreta.