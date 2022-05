Junts talla la polèmica a Reus i avala Terradellas per les primàries

Junts per Reus ha avalat dos candidats a les primàries per les eleccions municipals del 2023, després que dies enrere s’haguessin aixecat sospites de tupinada en el procés. El partit havia entronitzat la candidatura de Teresa Pallarès, candidata oficialista —membre de l’executiva del partit de Puigdemont—, i havia descartat en canvi la de Víctor Terradellas, per no haver obtingut els avals suficients. En un fil a Twitter, el partit admet finalment aquest diumenge que els dos candidats han obtingut els avals i que, per tant, queden proclamats candidats.

Avalats els dos candidats a les primàries de #JuntsXCat a #Reus.

Teresa Pallarès i Víctor Terradellas han aconseguit el número d’avals entre els afiliats/ades al partit de Puigdemont i queden proclamats candidats.

Obrim fil 👇🏽#JuntsReus #JuntsxReus #JuntsxCatReus pic.twitter.com/qiDdMbH4Jx — Junts Reus (@JuntsxCAT_Reus) May 15, 2022

El procés de recollida d’avals, segons el partit, s’ha hagut de repetir a causa d’un “problema informàtic”. Els dos candidats han assolit el mínim d’un 20% d’avals entre els afiliats de Junts Reus. La formació busca candidat nou després de la retirada de Carles Pellicer.

Terradellas va impugnar resultats

Segons va explicar Terradellas en declaracions a EL MÓN, dissabte passat la web del partit informava que tant Pallarès com ell mateix tenien tots els avals per ser candidats de primàries a l’alcaldia de Reus. Però l’endemà corregia i assegurava que el precandidat alternatiu no tenia els avals. Terradellas no va perdre ni un minut i va aportar el certificat de la web on s’informava que havia rebut els avals i demanava repetir les eleccions. La resposta del partit va ser fer-se l’orni, però un cop Terradellas ho va posar en mans d’advocats, la formació va reaccionar. De fet, la direcció ho va qualificar finalment “d’error informàtic”.

Aquesta és la versió que el partit reitera aquest diumenge en un fil de Twitter. “La setmana passada es produïa un problema informàtic en aparèixer, durant les primeres 24 hores de votacions un missatge automàtic a ambdues precandidatures indicant que ja s’havia assolit el número d’avals”. Després que Terradellas impugnés el resultat de la primera recollida la Comissió Municipal Territorial va acordar tornar a repetir el procés des del principi, “per esvair el més mínim dubte sobre la legitimitat d’aquest procés”.

Junts per Catalunya vol esvair dubtes

D’aquesta forma, diu el partit, Junts per Catalunya volia deixar palesa “la voluntat de fer processos nítidament clars, transparents i democràtics”. Un cop avalats Pallarès i Terradellas, els afiliats hauran d’escollir qui serà la persona que encapçalarà la candidatura de les eleccions municipals de l’any 2023 a la ciutat. La campanya electoral tindrà lloc des de dilluns 16 i fins el proper dilluns 23 de maig, període en què els òrgans centrals del partit independentista enviaran un correu electrònic a totes les persones afiliades amb la informació electoral que cada candidat els vulgui fer arribar.

Les primàries tindran lloc entre el dimarts 24 a les 00h i dimecres 25 de maig a les 10h, on tots els afiliats a Junts per Catalunya amb antiguitat mínima de sis mesos i al corrent de pagament podran votar qui volen que sigui el candidat/a a l’alcaldia a les properes municipals

Terradellas és un dels principals implicats en l’Operació Volhov que investiga el jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona per la suposada trama russa del Procés i la recerca de finançament.