Sánchez Llibre avança les eleccions de Foment de Treball

El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha decidit convocar la junta directiva de Foment de Treball per convocar eleccions anticipades a la patronal catalana. La reunió està programada de cara el dilluns que ve i és que Sánchez Llibre, segons ha explicat ell mateix a Catalunya Ràdio, hauria decidit tornar a presentar-se amb l’objectiu d’acabar els seus projectes que encara no han finalitzat. A l’ordre del dia, més enllà de la convocatòria d’eleccions, també s’inclou un informe del president i la presentació de l’informe de conjuntura econòmica.

Tot apunta que les eleccions es convocaran aquest juliol, fet que vol dir que avançaria les eleccions dos o tres mesos. Els motius serien poder afrontar l’augment de preus i les negociacions dels convenis col·lectius amb un mandat de quatre anys i amb una directiva més estable, que no hagi de finalitzar el seu mandat al cap d’un parell de mesos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre ha dit que han de buscar una “màxima complicitat” amb les empreses i les administracions per evitar “una tardor calenta”.

Crítiques al govern espanyol per la manca d’inversió

El president de la patronal catalana també ha valorat que Catalunya rebi un 36% dels diners previstos per part de l’Estat. “És una vergonya i un escàndol”, afirma Sánchez Llibre, que creu que les administracions i les empreses han de donar “un cop de puny sobre la taula” per aconseguir que l’Estat compleixi “les seves promeses”. En aquest sentit, també ha anunciat que dilluns portarà davant la junta directiva, una proposició de llei per crear una “agència independent per vetllar pel compliment de la inversió”. Segons Llibre, la presentaran als partits catalans que tenen representació al Congrés dels Diputats i l’agència seria formada per representants de les administracions i de la societat civil catalana.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre | ACN

L’ampliació de l’Aeroport del Prat com un dels seus punts rellevants

A més, també ha tornat a valorar positivament la idea d’impulsar l’ampliació de l’Aeroport del Prat. “Serà un dels punts rellevants del nostre programa electoral”, ha dit. També ha anunciat que el dia 21 de novembre Foment de Treball i l’IESE organitzaran un acte amb representants dels principals aeroports nord-americans i europeus. “Veig possibilitats reals perquè d’aquí a uns anys sigui possible”, ha afirmat molt convençut.

Qualifica a Ada Colau de “prepotent”

D’altra banda, Sánchez Llibre ha criticat la proposta de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de limitar el nombre de creuers al port de Barcelona. Ho ha qualificat com d’ “ocurrència” i creu que és una “mala notícia” i que “no està fonamentat”. Alhora, ha criticat molt durament a Ada Colau i l’ha titllada de “prepotent”. “Va en contra de l’economia productiva i en contra dels interessos dels comerciants, dels restauradors i hotelers”, ha criticat.

Precisament, el mes de juliol també hi haurà les eleccions al Cercle d’Economia, amb l’enfrontament entre el delegat del Banc Sabadell i president de la comissió Econòmica del Futbol Club Barcelona, Jaume Guardiola, i l’economista i empresària, Rosa Cañades. Es tracta del primer cop que s’hi presenta més d’un candidat.

L’actual president de Foment de Treball va ser ratificat per l’assemblea electoral de Foment de Treball el 5 de novembre del 2018 i ha estat diputat al Parlament de Catalunya, senador i diputat al Congrés per Convergència i Unió. Durant el seu mandat a Foment de Treball, ha tingut moltes discrepàncies amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha criticat les polítiques econòmiques del govern de la Generalitat. A més, un dels seus objectius és recuperar totes aquelles seus que van marxar tot just després del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. A més, també és vicepresident de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).