Jaume Guardiola, candidat oficial a presidir el Cercle d’Economia

L’exconseller delegat del Banc Sabadell i actual president de la Comissió Econòmica del Barça, Jaume Guardiola ha presentat oficialment la seva candidatura a presidir el Cercle d’Economia. El directiu ha assegurat que si guanya les eleccions, que seran el 12 de juliol deixarà el seu càrrec al club barceloní. En la seva presentació formal, Guardiola ha anunciat que vol donar molta més participació als socis i ha afirmat que Barcelona és “el lloc ideal” per seguir fent la reunió anual de l’entitat.

El Cercle d’Economia ja té nou candidat a la presidència. En un acte aquest dimarts a la tarda, Jaume Guardiola ha anunciat oficialment que es presentarà a les eleccions. Ell mateix ha confirmat que el cercle ha de fer un pas per apropar-se a la societat civil i també ha recalcat que és “necessària la participació activa” dels membres del cercle en la presa de decisions. “Cal ampliar la base de socis de l’entitat, obrint-la a nous lideratges i reconnectar la institució amb la societat civil i econòmica”, ha reflexionat el directiu.

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus / EP

Sobre el seu futur al Barça, on ara ocupa la presidència del Consell Econòmic ha deixat clar que no compaginarà les dues feines i que se centrarà en la presidència del Cercle d’Economia en el cas de que guanyi les eleccions. Actualment, la votació ja té data, el 12 de juliol i de moment s’hi presenta Guardiola i -sense haver fet presentació oficial- Rosa Cañadas, membre del Cercle d’Economia i presidenta de la fundació Tanja.

De Sitges a Barcelona, l’aposta més clara de Guardiola

L’actual president del Cercle d’Economia, Javier Faus, va prendre la decisió de moure la reunió anual del Cercle d’Economia de Sitges a l’hotel W de Barcelona. Aquesta decisió va tornar a portar Barcelona al centre de l’economia del país i aquesta decisió la vol seguir mantenint Guardiola. En aquest sentit, el candidat oficial a la presidència de l’entitat ha assegurat que Barcelona “és el lloc ideal per fer la reunió anual del Cercle d’Economia”. D’aquesta manera, Guardiola ha confirmat que si guanya el congrés no tornarà a Sitges i continuarà fent-se a Barcelona, on ja s’hi han celebrat les dues últimes edicions.