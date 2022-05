Giró demana la complicitat dels empresaris per descentralitzar els fons europeus

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró ha tornat a reivindicar la necessitat de poder gestionar de manera autonòmica els fons europeus Next Generation. D’aquesta manera, Giró ha demanat als empresaris ajudar a fer pressió i ha alertat dels riscos de la gestió centralitzada que s’estan fent dels diners. En aquest context ha recordat que Catalunya només ha rebut un 7,8% dels fons que estaven previstos pel 2021: “Hem rebut només 1.900 milions d’euros”, la lamentat el conseller, fent referència a què en proporció és una quantitat mínima.

En el marc de la Reunió Anual del Cercle d’Economia aquest divendres, Giró ha volgut llençar un missatge d’unitat i ha demanat la complicitat dels empresaris per defensar la necessitat de poder gestionar els diners que Europa vol destinar a la recuperació de manera independent: “Catalunya rep menys del que li correspon i la gestió del programa no és òptima“, ha assegurat el conseller. D’aquesta manera doncs, ha reclamat que l’Estat “no ha seguit el primer principi de la construcció europea”, que és la “subsidiarietat”. En aquest context, ha mencionat que “implementar un programa com aquest té una gran magnitud i complexitat”.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN

Així doncs, el conseller ha descrit que la situació pot comportar molts “riscos” i ha assegurat que cal seguir reivindicant el paper català en els fons europeus, ja que “no volem que es malbarati aquesta oportunitat històrica que representen”. Tot i això, també ha dit que hi ha esperança i que ni el Govern ni els empresaris “renunciem a fer créixer el país”.

A part, també ha assegurat que Catalunya no està sola en aquest reclam, ja que comunitats com Andalusia o Galícia tenen la mateixa necessitat. També la patronal espanyola CEOE ha criticat aquesta gestió i de fet, Giró ha citat la pròpia patronal qui ha expressat que “el fet que la major part de les ajudes, per no dir totes, s’hagin dissenyat i aprovat des de l’Estat, redueix la capacitat d’adaptar les convocatòries a la realitat de cada territori”.

Els reptes de l’economia catalana segons Giró

Tot i l’èmfasi als fons europeus, Giró també ha volgut enumerar els reptes que té per davant l’economia catalana, sobretot fent referència a la recuperació després de la crisi provocada per la pandèmia. El primer principi objectiu que ha explicat el conseller d’Economia és la importància de la transformació del model energètic català, que és “necessària i inajornable“, en paraules del conseller. Així doncs, ha explicat que l’energia és “un pilar essencial de l’economia” i ha criticat que menys del 5,5% de l’energia catalana ve d’energies renovables. “A Catalunya la transició sostenible no només és necessària sinó urgent”. Però, també ha remarcat que no serà “ni fàcil ni barat”.

El segon pilar que ha mencionat Giró és la innovació, i amb ella la recerca i la formació. En aquest sentit, Giró ha explicat que “el talent és la matèria primera més important de Catalunya”. A més, ha assegurat que és molt eficaç, perquè “com més se’n consumeix, més se’n produeix”, ha dit el conseller. A més, ha recordat que Catalunya és molt competitiva en termes de talent: “Hem entrat a competir amb països com Bèlgica o Finlàndia”, ha dit.

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus / EP

En aquesta línia, ha celebrat que els investigadors catalans hagin aconseguit una gran part dels ajuts de l’Unió Europea -en proporció amb altres països- en recerca: “Catalunya representa un 1,5% de la població europea i hem aconseguit gairebé el 4% dels ajuts competitius de la UE”. Així doncs, ha explicat que s’amplia el pressupost en recerca fins als 1.500 milions d’euros, un 14,2% més que l’any passat.

Giró ha explicat que l’últim eix en el qual s’ha de treballar és en la millora de l’ecosistema social que “afavoreixi la lliure iniciativa empresarial, i que permeti la creació de llocs de treball i de prosperitat a Catalunya”, ha dit el conseller. D’aquesta manera ha explicat que Catalunya és una “nació emprenedora” i ha remarcat que des del Govern “prendran les decisions que calgui perquè el país faci un pas endavant”. D’aquesta manera, ha descrit que les noves polítiques milloraran l’ecosistema emprenedor, però també l’obriran al món: “Hem de donar facilitats administratives i hem de procurar un entorn atractiu i estimulant a inversors, emprenedors i recercadors de tot el món”.