L’economia catalana creixerà 5 dècimes més que l’espanyola segons la Cambra

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat les expectatives del creixement català d’enguany. En aquest context i seguint amb les dades que ja va publicar el govern, on anunciava que rebaixava el creixement fins el 4,9%, la Cambra ha assegurat que també hi haurà una rebaixa d’1,5 punts, el que es tradueix en un 4,8%, una xifra en la mateixa línia del que va publicar la Generalitat. Tot i això, la cambra barcelonina va més enllà i afirma que l’economia catalana creixerà cinc dècimes més que l’espanyola durant el 2022.

Durant la presentació de l’Informe de conjuntura catalana del primer trimestre de 2022 d’aquest dimarts, Joan Ramon Rovira, el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona, ha afirmat que no hi haurà una recuperació total aquest 2022, és a dir, “no tornarem als nivells del PIB del 2019 aquest any, però creiem que el que ve sí”, ha dit. Com totes les dades que s’han anat publicant, la Cambra ha assegurat que aquesta rebaixa es deu a l’inflació i l’augment de l’incertesa de la guerra d’Ucraïna.

La taxa d’atur segueix a la baixa

Tot i que la situació no augura un creixement de l’economia, si que es pots observar que la taxa d’atur “manté una tendència positiva”, segona ha constatat la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquest sentit, la xifra s’ha situat en el 10,2% d’atur durant el primer trimestre del 2022, el resultat més baix en aquest trimestre des del 2008. Les dades han confirmat que l’ocupació segueix creixent i en la mateixa mesura com mé ens allunyem de la pandèmia, més cauen els treballadors que encara segueixen en ERTO. D’aquesta manera, la xifra s’ha reduït fins als 22.107 contractes, el que fa que representin només un 0,7% de les afiliacions al règim general, segons ha explicat la Cambra.

El cap del gabinet d’estudis, Joan Ramon Rovira, intervé en una roda de premsa aquest dimecres per presentar els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) / ACN

En termes de diferències en l’ocupació, la primera que ha constatat la Cambra de Comerç de Barcelona és que l’ocupació pública s’està desaccelerant en aquest primer trimestre del 2022, tot el contrari del que està passant amb l’ocupació privada que està creixent. Tot i això, Rovira ha afirmat que “els salaris encara estan molt per sota de la inflació”. En aquest sentit doncs, els treballadors encara cobren sous molt baixos en relació a l’augment de preus que està patint el país.

El creixement no està sent tant gran com s’esperava, però segons ha constatat la Cambra en les enquestes que fa al sector empresarial, “hi ha una tendència positiva”, ha dit la presidenta de la Cambra, Mònica Roca. D’aquesta manera, un dels sectors que més ha crescut és l’hostaleria, ja que després de la temporada de Setmana Santa i les previsions d’estiu, sembla que el turisme es recupera. “La situació a les llars també ha millorat per la retirada de les restriccions”, ha afirmat el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra.

Les perspectives de creixement de l’economia

La Cambra de Comerç de Barcelona també ha presentat les perspectives dels pròxims anys. D’aquesta manera han explicat que la seva previsió d’augment de preus per l’economia catalana se situa en el 7,0% en mitjana anual el 2022. En aquest context han explicat que totes les previsions estan molt condicionades per la inflació. Així doncs, tant Roca com Rovira han parlat d’un “escenari optimista” amb una reducció intensa de la inflació a partir del segon trimestre del 2022. Tot i això, la presidenta de la Cambra també ha recordat que no només és la pròpia tendència el que es necessitarà sinó que la recuperació sortirà de “l’inversió, les exportacions i l’entrada dels diners dels fons europeus”, ha conclòs.