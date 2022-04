La Setmana Santa evidencia la falta de personal al sector del turisme

La Setmana Santa ha estat la primera vegada que el turisme ha pogut parlar de recuperació pràcticament al complet després de dos anys de pandèmia. Tot i les xifres rècord, aquesta tornada ha accentuat problemes que podrien afectar el sector de cara a la temporada d’estiu. La manca de personal en relació a la quantitat de turistes internacionals que s’espera a l’estiu posa en alerta l’hostaleria que, després de dos anys sense poder obrir, ha perdut gran part del seu personal: “La falta de vocació fa que cada vegada hi hagi menys gent en el sector turisme”, explica Daniel Brasé, gerent de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT).

Dos turistes de Sitges al balcó de la seva habitació d’hotel / ACN

Molts treballadors del turisme no han tornat després dels ERTOs

La crisi de la Covid-19 ha provocat que moltes persones haguessin de reorganitzar la seva vida laborals i els seus negocis. El cas de la restauració, l’hostaleria i el turisme han sigut els exemples més clars d’aquesta reorganització, ja que molta gent ha hagut de buscar-se una altra feina o bé s’ha passat gairebé dos anys en ERTO. “La migració a altres sectors per culpa de la pandèmia és un fet real i fa perillar les vacances”, assegura Brasé. En aquest sentit, hi ha un sensació generalitzada de la necessitat de trobar personal qualificat per substituir el personal que va deixar el sector durant la pandèmia.

“El problema no és trobar gent, almenys en el meu sector, sinó trobar gent qualificada”, afegeix Alejandro Sanahuja, xef del restaurant O’Peregrino de Barcelona. Ell recorda que no li ha estat complicat trobar gent per suplir les places que es van perdre durant la pandèmia, però també diu que el més complicat ha sigut trobar gent qualificada. “No és una falta de treballadors, és una falta de professionals”, especifica. Una opinió que comparteix el gerent de la FIHRT, que també revela que “hi ha una davallada en les matriculacions en escoles del sector“.

Sous baixos i manca de vocació en el sector de l’hostaleria

Una de les principals raons per les quals la gent ha marxat del sector del turisme i l’hostaleria, tal com afirma Brasé, és “la manca de vocació”. En aquest aspecte, assegura que és una feina molt sacrificada i amb uns sous que en certa manera no compensen les pèrdues: “A ningú li agrada treballar mentre els altres estan de vacances”. I és que no és cap secret que el sector turisme sempre ha tingut l’estigma d’esclavitud.

Ayer hice una encuesta en Instagram preguntando quienes a jornada completa cobraban por encima del SMI y quienes por debajo del SMI… Mucho que hacer. pic.twitter.com/Sm9JWhCS4x — Soy Camarero (@soycamarero) April 13, 2022

Per aquest motiu, el gerent de la FIHRT diu que les escoles de turisme han notat una caiguda de les matriculacions i per això costa trobar professionals al mercat. “Treballar moltes hores, molts dies i sense bons sous no és bona combinació”, lamenta. Aquesta visió, també lliga amb la de Sanahuja, que assegura que, tot i que ells no han tingut cap problema, sembla que “el mercat té menys gent preparada ara que abans de la crisi”.

La tornada dels turistes internacionals

Mentre la manca de personal segueix preocupant part del sector, el turisme recupera els esperats turistes. Setmana Santa era la prèvia del partit que es jugarà a l’estiu. Mentre que les vacances de l’abril han estat marcades pel turista de l’estat, la incertesa volta entorn els turistes internacionals. Pablo Díaz, expert en turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), afirma que la incertesa de la guerra d’Ucraïna posa en risc l’arribada de turistes internacionals. “El turista americà, per exemple, segueix tenint una mica de por a venir a Europa, ja que ho veu massa a prop de la guerra”.

Dos turistes es fan una ‘selfie’ davant la Sagrada Família / ACN

També Brasé recorda que s’ha impulsat molt més el turisme estatal que l’internacional. D’aquesta manera, explica que per Setmana Santa hi ha hagut molts turistes de l’estat espanyol, francesos i holandesos, però “molt pocs d’internacionals d’altres països i pràcticament cap de països asiàtics”. Tot i això, no descarta que tornin els turistes d’arreu: “La temporada d’estiu serà la prova de foc”, assegura.

Tot i les previsions, el professor de la UOC també afirma que és molt complicat fer prediccions sense saber com avançarà la guerra. I és que no només té efectes sobre la quantitat de turistes que viatjaran, sinó també “sobre els diners que es gastaran”. “La situació és complicada i la guerra fa que la gent no vulgui gastar tants diners o bé prefereixi viatjar més a prop”, afegeix el gerent de la FIHRT. Amb tot, la temporada d’estiu està per escriure i, tot i que la Setmana Santa ha fet pujar, els ànims, el sector no abaixa la guàrdia.