El turisme es catapulta a l’èxit aquesta Setmana Santa

Les expectatives de l’augment del turisme aquesta Setmana Santa eren molt altes. De moment, però, sembla que la situació ha estat millor del que s’esperava. Hotels complets, cues a les carreteres i ganes de tornar a la normalitat han estat els punts claus perquè el sector hagi pogut recuperar el que feia dos anys que no tenia: clients. A més, sembla que la pujada de preus a causa de la crisi d’Ucraïna no han fet que els turistes escatimessin en despeses. Això sí, el turisme nacional ha liderat les enquestes.

“Les ocupacions són les mateixes que abans de la pandèmia”, ha explicat en unes declaracions a El Món, Daniel Brasé, el gerent de la Federació Intercomarcal d’Hosteleria, Restauració i Turisme (FIHRT). Les principals zones turístiques de Catalunya tornen viure una Setmana Santa molt semblant a la d’abans de la pandèmia, amb previsions d’ocupació que s’acosten a les del 2019.

Oficina subterrània d’informació turística a la plaça Catalunya / Turisme de Barcelona

Al Pirineu, el sector turístic encara aquests dies amb optimisme i ocupacions estimades del 90%, coincidint amb els darrers dies de la temporada d’esquí. També voreja el ple absolut la Costa Brava, mentre que a la costa central s’assoleix entre el 60% i el 90% d’ocupació, en funció de la zona; i a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre arriben al 90%. Per la seva banda, les cases de turisme rural de les Comarques Centrals s’omplen i a Barcelona ciutat hi ha una ocupació al voltant del 80%, amb la recuperació del turista internacional.

Entre les diferents modalitat de turisme que s’ha pogut observar hi ha, sobretot, el turisme a la costa i el de muntanya, però també hi ha hagut un increment de visitants a la ciutat, com per exemple a Barcelona, que ha recuperat part de l’activitat turística internacional que havia perdut durant la pandèmia. A més, també s’ha incorporat a la equació, el turisme amb furgoneta o autocaravana, ja que en els últims anys s’han incrementat les vendes d’aquestes cases amb rodes, per tal de aconseguir més llibertat al viatjar.

La manca de personal al sector

Un dels inconvenients d’aqueta reobertura després de dos anys ha estat la manca de personal El gerent de la FIHRT ha afirmat que “molta gent s’ha buscat la vida després de dos anys d’ERTO“. I és que el sector ha patit una gran devellada de personal a causa dels sacrificis de la feina i el poc salari que s’ofereix per moltes hores de treball. “Ningú vol treballar, sinó és per vocació, quan tothom està de vacances”, ha afegit Brasé.