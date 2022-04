Giró fitxa un nou cap de gabinet per reforçar el seu equip

Canvi clau en el departament d’Economia, en concret en el nucli dur del conseller Jaume Giró. Aquest dilluns s’incorporarà com a nou cap de gabinet la persona que coordina l’acció departamental i política del conseller, Oriol Valentí, en substitució de Josep Vicenç Mestre. De fet, i segons ha pogut saber El Món, la nova mà dreta de Giró deixa en excedència la seva feina com a associat principal al bufet d’advocats Cuatrecasas. “Un fitxatge extern per reforçar l’equip del conseller”, asseguren fonts del departament.

Valentí, nascut a Barcelona el 1989, és llicencitat en dret i en administració d’empreses l’any 2013 per la Universitat Pompeu Fabra, de la que va ser número 1 de la seva promoció. Durant els seus estudis, realitza un intercanvi acadèmic a la Universitat d’Oxford (on obté el Diploma in Legal Studies el 2010) i a la Wharton Business School de la Universitat de Pennsilvània (2012). El setembre de 2013 es va incorporar al Programa Pro Advocacia Internacional del despatx d’advocats Cuatrecasas on va treballar a les oficines de Barcelona, ​​Madrid i Sao Paulo. El 2013 va fer un postgrau a la Universitat de Harvard amb l’ajut de la beca de ”la Caixa”. Després de graduar-se i obtenir el Dean’s Award for Community Leadership, Oriol Valentí va aprovar el New York Bar Exam, que l’habilita per exercir dret a l’estat de Nova York.

Oriol Valentí, en una imatge d’arxiu/LC

Posteriorment va fitxar com a Visiting Foreign Lawyer a l’equip d’arbitratge internacional del despatx americà Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, instal·lat a Londres. Actualment Oriol Valentí era advocat associat del departament de litigació i arbitratge de Cuatrecasas, de fet n’és especialista, i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE). A més de l’anglès, coneix el portuguès i el francès.

Aquesta és la primera vegada que Valentí entra al món de la política activa i pública. L’única experiència en aquest camp va ser convidar el president Artur Mas a pronunciar una conferència el març de 2017 a l’Escola de Dret de Harvard en el marc de l’organització de catalans a Boston. “És un professional de reconegut prestigi, des de sempre interessat per la política, i de pensament sobiranista, però que no ha estat a la política activa fins ara”, recalquen des d’Economia. Alguna veu apunta el seu caràcter futboler per recordar que s’incorpora a una de les conselleries més sensibles del Govern el mateix dia que Johan Cruyff compliria 75 anys. “Si el profeta deia que els diners al camp i no al banc, el conseller sentencia que el talent, a la política”, comenten fonts d’Economia. Nova etapa a la conselleria.