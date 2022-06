El PSC creu que convé que Junts segui a la taula de diàleg

El PSC ha demanat a Junts per Catalunya que segui a la taula de diàleg perquè “convé” que els dos executius es tornin a trobar. L’última reunió de la taula de diàleg va ser al setembre i va estar marcada per la polèmica entre ERC i Junts. Només hi van assistir membres d’ERC perquè la delegació de Junts -formada per presos polítics indultats- va ser rebutjada. Aquest dilluns la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha destacat el “compromís” amb el diàleg que té el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De fet, en una entrevista a La Vanguardia, Sánchez ha assegurat que vol reunir aquesta taula quant abans millor i que li agradaria que també hi fos present Junts.

El PSC ha reiterat la seva demanda al president del Govern, Pere Aragonès, perquè posi en marxa una taula de partits a nivell de Catalunya. “Estem oberts a que es produeixi demà mateix aquesta reunió”, ha assegurat Tortolero, que s’ha reincorporat aquest dilluns al seu càrrec de portaveu del PSC després d’una baixa de maternitat.

El PSC celebra el paquet anticrisi

En paral·lel, la portaveu del PSC ha celebrat l’anunci de Pedro Sánchez d’aprovar un nou paquet de mesures anticrisi sobretot per l’alça de preus causada, en gran part, per l’augment del preu dels carburants. Aquest nou decret comporta la rebaixa del 50% del preu del transport públic que depèn de l’Estat i del 30% en el cas dels autonòmics i locals -que els governs podran incrementar fins al 50%, com farà el Govern de Pere Aragonès-. Tot això serà a partir de l’1 de setembre. Tortolero ha anunciat que els ajuntaments que estiguin governats pel PSC faran bonificacions de fins al 50%, pel que ha insistit al Govern que “faci els deures” i cobreixi “la part que li toca”.

El decret anticrisi de Pedro Sánchez també comporta un augment del 15% de les pensions de jubilació i invalidesa i la creació d’un xec de 200 euros per a treballadors, aturats i autònoms amb ingressos inferiors a 14.000 euros.