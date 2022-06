El PSC creu que és “irresponsable” que JxCat es plantegi sortir del Govern

La portaveu del PSC, Alícia Romero, s’ha referit aquest diumenge en una entrevista amb l’ACN a l’auditoria de JxCat que ha d’avaluar el grau de compliment del primer any del Govern per veure si funciona o si cal “replantejar-lo o deixar-lo estar”, en paraules de Jordi Turull. Romero creu que seria “irresponsable” fer que la militància voti si cal canviar la relació de Govern: “El país no necessita més inestabilitat”. I ha apuntat que si Junts decidissin sortir de l’executiu, caldria veure quina situació queda, però ha garantit que als socialistes no els fa “patir” anar a eleccions.

Romero reconeix que el PSC “no confia en aquest Govern, paralitzat i dividit”, però que no salvarien Aragonès si s’hagués de sotmetre ara a una qüestió de confiança. La dirigent socialista també expressa els seus dubtes sobre si el cap del Govern tindria els suports suficients i si la superaria.

La CUP reclama a Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança, com havien pactat en l’acord de legislatura amb ERC. Però el president del Govern la rebutja perquè la mesura “estava prevista en el marc d’una cadena de confiances” trencada quan la CUP va rebutjar els pressupostos. Amb el context actual, el PSC no creu que sigui “el millor moment” per a la qüestió de confiança, i critica que els anticapitalistes “mai pensen en el país, sinó en els seus interessos”.

El PSC espera un trucada de Giró per preparar els pressupostos

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ja ha engegat la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. Els comptes de l’any passat van tirar endavant amb el suport dels comuns. Ara, Romero ha dit que el Govern haurà de tornar a buscar aliances i ha recordat que pertoca a Giró “prendre la iniciativa i aixecar el telèfon”. Com a primer grup a la cambra, al PSC li agradaria que el conseller fes “una trucada honesta i sincera per a poder negociar”. “Si s’ha ofert un grup, que és el primer al Parlament, el Govern hauria d’estar amatent i obrir unes negociacions sinceres”, ha afegit Romero.

Alícia Romero / ACN

Els socialistes ja s’han assegut amb ERC i JxCat durant aquesta legislatura per pactar la renovació dels càrrecs que tenien els mandats caducats. I, conjuntament amb En Comu Podem, els quatre grups han pactat la llei sobre el català a l’escola. Per això no entenen per què ara no haurien de poder seure a parlar sobre el pressupost. L’any passat, el líder del PSC, Salvador Illa, s’obria a negociar-los “sense condicions prèvies”. “La situació ha canviat”, ha reparat Romero, que ha explicat que els agradaria incorporar “aspectes importants” i que aparegui el seu “accent social i econòmic” a les partides. Consideren que caldrà “marcar dues o tres prioritats per ajudar famílies i empreses, que patiran els pròxims mesos per la perspectiva econòmica”.