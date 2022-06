Foment acull la presentació d’un llibre sobre economia espanyola

Foment del Treball ha acollit la presentació de la 26a edició del llibre “Estructura Econòmica d’Espanya”, un clàssic sobre l’economia espanyola que narra la seva evolució des de 1960 fins a l’actualitat. De la mà dels seus autors, Ramón Tamames i Antonio Rueda el llibre ha posat un nou enfoc en comparació en les últimes edicions i aquesta inclou estadístiques actualitzades i ajustades a la situació política i econòmica de cada moment, amb una atenta mirada a les interrelacions amb l’exterior.

El llibre ha estat presentat aquest dimecres pels seus autors, i ambdós han alertat de les condicions de l’economia actual a tot l’Estat. En el cas de Tamames ha alertat de la situació en declivi de la demografia espanyola, les dificultats del creixement del sector agrari, els límits que presenta el creixement energètic, així com la delicada situació en la qual es troba el sector de la ciència i la innovació. Pel que fa a Rueda ha destacat els reptes als quals s’enfronta l’economia espanyola i ha subratllat els valors de l’empresari com l’esforç i la iniciativa. “Tenim un país amb grans capacitats”, ha sentenciat.

L’economia vista pels experts

A l’acte també han participat el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, el president del Consell General d’Economistes d’Espanya, Valentí Pich, i el catedràtic d’Economia Aplicada (Organització Econòmica Internacional) de la Universitat de Barcelona, Francisco Granell, els qui han agraït als autors del llibre la presentació d’un manual essencial per a comprendre la dinàmica de l’economia espanyola al llarg de les últimes sis dècades.

Mentre Valentí Pich ha assenyalat la visió global de l’economista Ramón Tamames i el seu assaig com un llibre de consulta i lectura imprescindible, Francisco Granell ha volgut definir a l’autor amb tres paraules clau: “potència, energia i incansable”. David Tornos, que ha introduït l’acte, ha lloat la figura de l’autor, donant-li les gràcies per fer un llibre indispensable per a entendre com ha anat evolucionant l’economia d’Espanya en les últimes dècades.