Eleccions històriques del Cercle d’Economia: qui és qui?

El Cercle d’Economia prepara les seves primeres eleccions amb dos candidats a la presidència de l’entitat: Jaume Guardiola i Rosa Cañadas. És la primera vegada que la institució acull dues possibles candidatures que arriben a terme. Així doncs, ambdós candidats s’enfrontaran entre ells per aconseguir la presidència el 12 de juliol, un fet mai vist al Cercle, on la pròpia entitat tenia un ordre de successió molt marcat. Cañadas i Guardiola ja són membres de l’organització, però els candidats han volgut fer un pas endavant i aspirar a la posició que fins ara tenia Javier Faus, que plega de la presidència.

Per entendre bé la naturalesa d’aquestes eleccions cal calibrar la importància del Cercle d’Economia, que és bàsicament una institució formada per empresaris i directius de les esferes de l’upper de Barcelona. La institució ha estat governada per alts càrrecs de grans empreses catalanes –tot i que n’hi ha hagut de perfil acadèmic, com va ser el cas d’Antón Costas– una situació que no sembla haver de canviar i menys després de saber-se els noms que lideren les candidatures. Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell, i Rosa Cañadas, presidenta de l’empresa Trea Capital Partners, fundada per la seva parella, l’expresident del Cercle, Carles Tusquets.

Els avals i les polèmiques

Quan es diu que aquesta és una situació excepcional és una realitat. És la primera vegada que hi ha una disputa per quedar-se amb la presidència del Cercle d’Economia. Sempre hi havia hagut un successor designat, sense possibilitat de rèplica ni ningú que ho qüestionés. Només hi va haver un any, quan l’empresari Pau Guardans va fer l’intent de competir contra Antón Costas, però no va aconseguir els avals suficients per tirar endavant la seva candidatura. Aquesta és una de les primeres proves que han passat els dos candidats: aconseguir els avals.

La presidenta de Trea Capital y de la fundació Tanja, Rosa Cañadas, en la presentació de la seva candidatura a presidenta del Cercle d’Economia / EP

Segons les pautes per presentar candidatura, els postulants han de reunir un mínim de 50 avals d’entre els membres del Cercle per poder presentar-se. De moment, cap de les candidatures corre perill perquè tant Guardiola com Cañadas han presentat els avals mínims, però amb una diferència: Guardiola va celebrar públicament que n’havia aconseguit uns 600, mentre Cañadas va preferir guardar-se el resultat, assegurant que “el més important eren els vots” de les eleccions.

Aquesta disputa no ha estat la única polèmica de les eleccions. De fet, aquestes candidatures ja van començar amb el peu esquerra quan el Cercle d’Economia va tancar el registre de nous socis per “un increment irregular”, segons van publicar diversos mitjans de comunicació. La sospita principal va que es volia aconseguir més vots per a la candidatura de Guardiola, una conclusió que el Cercle va descartar automàticament i va assegurar que no hi havia “cap irregularitat” i era “un procés normal”.

D’empresari a president, els passos de Guardiola

El candidat predilecte a l’ombra és Jaume Guardiola, ja que ell mateix ja ha format part de la junta directiva del Cercle d’Economia sota la presidència de Javier Faus. De fet, ha deixat aquest càrrec per presentar-se a les eleccions. Guardiola és el perfil més semblant a tots els presidents del Cercle. Home blanc, pràcticament jubilat i exdirectiu d’alguna gran empresa catalana, en el seu cas com a CEO del Banc Sabadell. No és d’estranyar que sembli el candidat més sòlid per guanyar les eleccions.

Jaume Guardiola, candidat a la presidència del Cercle d’Economia / ACN

Pel que fa a la seva llista, no hi ha gaire diferències respecte de les llistes anteriors. És a dir, segueix mantenint el mateix status quo de sempre, homes poderosos de grans empreses amb molts anys de trajectòria i més aviat d’upper Diagonal. Tot i això, Guardiola assegura que vol fer un canvi i portar les noves tecnologies al Cercle. En aquest sentit, en la seva presentació oficial va dir que tenia la intenció de constituir un consell assessor de la junta directiva, impulsar la connexió amb els socis, i apostar per xarxes socials com LinkedIn.

Una candidatura “transversal i jove”, segons Cañadas

Per la seva banda, Rosa Cañadas és la candidata d’última hora, però també la que es reivindica com la més renovadora i “transversal”. Cañadas ha presentat la seva llista canviant una mica les regles del joc no escrites del Cercle i buscant membres més joves. En la seva presentació oficial va assegurar que cinc dels membres de la seva candidatura tenien menys de 40 anys. “L’objectiu és incorporar els líders del demà a la meva candidatura”, assegurava Cañadas. L’empresària, nascuda a Tànger, s’ha convertit en la primera dona a voler lluitar per la presidència del Cercle d’Economia. La seva parella, Carles Tusquets, ja ho va ser en el seu moment i sembla que ara Cañadas voldria agafar-li el relleu. La seva candidatura ha estat definida com a “transversal i jove” i vol fer que el Cercle d’Economia faci un viratge cap a les noves tecnologies.

La reunió anual del Cercle d’Economia

Una de les grans incògnites que més preocupa als socis del Cercle és la seva reunió anual i sobretot la ubicació de la important trobada. En un primer moment s’havia fet sempre a Sitges, però fa tres anys, l’última edició abans de la pandèmia, es va traslladar a l’Hotel W de Barcelona, per tenir la capital catalana com a escenari. Amb l’èxit de les últimes edicions, els socis es preguntaven si el canvi de presidència faria retornar la reunió a Sitges, i ambdós candidats han volgut adreçar un missatge sobre aquesta qüestió. Per una banda, Cañadas assegura que vol fer dues reunions anuals, una a Sitges i una altra a Barcelona, per poder aprofitar els “beneficis de les dues localitzacions”. En canvi, Guardiola admet que vol mantenir la reunió a Barcelona, on assegura que “hi ha grans oportunitats”.