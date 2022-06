Guardiola recull 600 avals per presentar-se a la presidència del Cercle

El precandidat a la presidència del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, ha entregat aquest dilluns al matí 600 avals recollits durant la precampanya electoral per a les eleccions que l’entitat celebrarà el pròxim 12 de juliol. En aquest sentit i tot i no estar obligat a fer-ho, Guardiola ha compartit les dades. Una acció que no ha fet la seva contrincant, Rosa Cañadas qui a optat per assegurar que “l’únic que compta és el vot”. De moment, caldrà esperar la validació d’aquests avals, però tot apunta que ambdós candidats es podran presentar de manera oficial a les primeres eleccions del Cercle d’Economia.

La recollida d’avals per poder validar la candidatura a la presidència del Cercle d’Economia ha finalitzat i aquest dilluns, Jaume Guardiola ha decidit fer públiques les dades de les firmes que ha aconseguit. D’aquesta manera el seu equip de premsa ha assegurat que tenen 600 avals, una xifra que estaria per sobre dels necessaris i que demostraria que pot ser escollit com a candidat oficial. Per la seva banda, la candidatura de la seva contrincant a les urnes, Rosa Cañadas, ha rebutjat facilitar dades dels avals recollits i ha recordat que “l’únic que compta és el vot”. Segons afegeix, fa dues setmanes que busquen suports mentre que Guardiola porta “més temps”. El mínim per concórrer als comicis és de 50 signatures.

Rosa Cañadas, candidata al Cercle d’Economia / ACN

“Respectem el procediment, el que obliga és a la presentació de 50 avals”, remarquen fonts de la candidatura de Rosa Cañadas, que afegeixen que cada soci pot entregar la seva signatura per als dos candidats i que al final “el que importa és el vot”. Així mateix, han apostat per un procés “net i transparent” i han reiterat que seran “respectuosos” amb el procediment electoral.

Unes eleccions històriques

En poques hores es confirmaran les candidatures d’ambdós postulats. Un cop recollits els avals i es confirmin les candidatures de Guardiola i Cañadas, es constituirà la Mesa Electoral, que estarà encapçalada per Salvador Alemany, president del Cercle entre el 2008 i el 2011. A partir d’aleshores, està previst que també es coneguin més detalls sobre com serà la votació del 12 de juliol.