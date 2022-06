Jaume Guardiola i Rosa Cañadas presenten candidatura al Cercle d’Economia

Jaume Guardiola es presenta a les Eleccions del Cercle d’Economia. El precandidat a la presidència ha apostat per grans empreses com Puig, Celsa, CaixaBank, Havas Media o Cuatracasas per dirigir l’entitat i “engrandir i actualitzar” el seu llegat. L’ex conseller delegat del Banc Sabadell s’ha encerclat d’històrics de l’ens com Marc Puig, Mercè Conesa, José Maria Lasalle, Alfonso Rodès o Laura Urquizo en una candidatura continuista que compta amb setze membres de la junta actual. Entre les noves incorporacions, hi ha el director del Cidob, Pol Morillas; la científica i cofundadora de la gestora de capital risc Asabys Partners, Clara Campàs; el cap de planificació estratègica de BS:M, Daniel Aicart, i la sòcia fundadora del fons tecnològic 101 ventures, Rita Almela.

Rosa Cañadas, candidata al Cercle d’Economia / ACN

En total, Guardiola ha presentat una candidatura paritària amb 20 membres del màxim de 22 llocs possibles a la junta directiva i ha obert la porta al fet que l’espai que falta es pugui omplir amb algun membre de l’altra candidatura, que encapçala Rosa Cañadas. En cas de guanyar la llista de l’exbanquer, el Cercle comptarà amb dues vicepresidentes per primer cop amb la consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, i la directora de la Barcelona School of Economics, Teresa Garcia Milà.

Una candidatura diversa

La seva contricant, Rosa Cañadas també ha presentat la seva candidatura oficial aquest divendres. En aquest sentit, els membres de la seva candidatura són, la vicepresidenta de Cabify, Marta Plana; el cofundador de Glovo, Sacha Michaud i el director general de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, són alguns dels noms més coneguts que conformen la llista, formada per nou homes i sis dones i amb cinc membres menors de 40 anys. “Per mi la paritat no és qüestió d’un número, és qüestió de creure-s’ho”, ha defensat Cañadas, que ha recordat que el Cercle d’Economia compta només amb un 15% de dones. “És una candidatura que suma totes les capacitats per encarar una etapa de canvi”, ha dit.