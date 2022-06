Turquia fa marxa enrere i permetrà l’entrada de Suècia i Finlàndia a l’OTAN

La cimera de l’OTAN a Madrid ja ha servit, almenys, per una cosa. I és que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha arribat a un acord per tal d’aixecar el veto del seu país a l’entrada de Finlàndia i Suècia a l’OTAN. Això dona via lliure a aquests dos països per entrar a l’aliança militar. Fins ara estava als llimbs perquè la decisió ha de ser unànime i el president turc s’hi oposava frontalment.

L’acord s’ha assolit després de la negociació d’Erdogan amb la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, i el president finlandès, Sauli Ninistö. Els països nòrdics han promès a Erdogan que examinaran “ràpidament” l’extradició de kurds “sospitosos de terrorisme” i el partit PKK queda considerat “organització terrorista proscrita”.

La trobada ha durat moltes hores i ha estat encapçalada pel secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, que ahir ja s’havia mostrat molt positiu amb redreçar la posició de Turquia sobre l’adhesió. Així ha estat i Finlàndia i Suècia podran protegir-se de l’amenaça de Rússia entrant en l’aliança transatlàntica.

Memoràndum trilateral per blindar l’acord

Després d’aquesta reunió de diverses hores els líders han celebrat l’acord. En un comunicat emès pel govern finlandès, Ninistö ha assenyalat que l’acord ha arribat abans de la cimera de l’OTAN i per blindar-lo s’ha signat “un memoràndum trilateral“. En aquest document Turquia es compromet a donar suport a les candidatures de Suècia i Finlàndia per adherir-se a l’OTAN.

L’acord desbloqueja l’adhesió de Finlàndia i Suècia, que es decidirà en els pròxims dos dies

Ninistö ha assenyalat que les passes més concretes per a l’ingrés del seu país a l’OTAN les acordaran els països membres durant els pròxims dos dies un cop assolit aquest acord que desbloqueja la situació, que semblava condemnada al fracàs. La decisió, ha dit, és ara “imminent”. L’acord que han assolit els tres països reunits aquest dimecres recalca el “compromís” de totes les parts d’estendre el seu ple suport contra totes les amenaces que puguin sorgir.