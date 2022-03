Turquia reclama un alto el foc en la represa de les converses de pau

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, ha reclamat un alto el foc en la represa de les converses de pau entre Ucraïna i Rússia a Istanbul, que tornarà a acollir una reunió entre les delegacions negociadores després molts dies de feina lluny dels focus. Erdoğan espera que la trobada serveixi per avançar cap a l’objectiu final de la diplomàcia turca: una reunió cara a cara entre el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el president rus, Vladímir Putin.

“Com a país que ha presenciat molt patiment a la regió, hem treballat per intentar evitar un escenari similar al nord de la mar Negra“, ha dit el president turc en un discurs abans de l’inici de les converses. “Creiem que no hi haurà perdedors en una pau justa“, ha defensat. “Prolongar el conflicte no va en interès de ningú”. Erdoğan s’ha mostrat optimista respecte als avenços de les negociacions per aturar un conflicte que “no beneficia ningú”.

Primera reunió d’alt nivell amb els governs d’Ucraïna i Rússia a Turquia / ACN

Negociacions complicades

El president turc ha avisat a les delegacions que “tothom” espera “bones notícies” després de la reunió –que tindrà lloc un dia després que se sabés que Roman Abramovich, que actua de mediador, i dos negociadors ucraïnesos van presentar símptomes d’enverinament després d’una trobada a Kíiv–. Fins ara Ucraïna i Rússia han estat incapaces d’arribar a cap acord rellevant més enllà de l’obertura precària d’alguns corredors humanitaris per facilitar la fugida de la població civil de les ciutats assetjades pels russos. Turquia ha tingut un paper molt actiu en les converses de pau, tot i que Erdoğan ha matisat que no són “mediadors” en el conflicte, sinó simples “facilitadors”.

La ciutat turca d’Antalya va ser l’escenari de la primera reunió d’alt nivell entre ambdós països a mitjans de març. Els ministres d’Exteriors d’Ucraïna i Rússia, Dmytro Kuleba i Sergei Lavrov, es van trobar per accelerar les converses després de tres intents fallits en les reunions encapçalades per les delegacions negociadores.

Postures allunyades

Els dos països s’han mostrat força inflexibles en les seves postures i només Ucraïna ha fet un pas endavant i ha renunciat a entrar a l’OTAN per facilitar l’entesa. El Kremlin exigeix a Zelenski que renunciï a la sobirania de Crimea –annexionada per Rússia el 2014– i reconegui la independència de les repúbliques separatistes del Donbass, que són de l’origen de tot el conflicte i han estat l’argument utilitzat per Putin per justificar la invasió del país. Les últimes informacions apunten que el Kremlin estaria satisfet amb la renúncia a entrar a l’OTAN i que, en canvi, no posaria pegues a una adhesió d’Ucraïna a la Unió Europea sempre que estigui disposada a mantenir un estatus militar neutral com Finlàndia i Àustria.