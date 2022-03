Putin recorre a mercenaris d’elit per sotmetre l’est d’Ucraïna

El ministeri de Defensa del Regne Unit ha alertat que Rússia ha desplegat els mercenaris d’elit del Grup Wagner a l’est d’Ucraïna en el marc de la seva nova estratègia per sotmetre el front oriental del país després dels revessos que ha patit durant la invasió. La intel·ligència britànica estima que més de 1.000 soldats han arribat al Donbass per dur a terme “operacions de combat” per compensar les “fortes pèrdues” russes.

El Grup Wagner, més conegut com l’exèrcit privat del president de Rússia, Vladímir Putin, és una milícia que oficialment no existeix, però que va deixant rastres de la seva implicació en tots els conflictes on el Kremlin té interessos. Va ser fundat per Dmitry Utkin, un veterà de les guerres de Txetxènia que llueix diverses tatuatges neonazis, i va tenir les seves primeres missions a Lugansk, a l’est d’Ucraïna, el 2014. Hi ha informes creïbles de la seva participació en l’etern conflicte de la República Centreafricana, a les guerres civils de Síria i Líbia i des de fa mesos també hi ha rumors sobre el seu aterratge a Ucraïna.

Assassinar Zelenski

De fet, els mercenaris del Grup Wagner han estat acusats per les autoritats locals d’intentar assassinar en més d’una ocasió el president d’Ucraïna, Volodímir Zelesnki, però és la primera vegada que un govern occidental els assenyala com a part activa del conflicte. “A causa de les fortes pèrdues i una invasió en part estancada, és molt probable que Rússia s’hagi vist obliga a prioritzar personal [del Grup] Wagner a costa de les seves operacions a l’Àfrica i Síria“, ha dit el ministeri de Defensa britànic.

El Batalló Azov ha omplert Mariúpol d’obstacles i defenses improvisades per frenar l’avenç rus / ContactPhoto

El recurs a mercenaris d’elit forma part del canvi de rumb de la invasió russa, que ara té com a objectiu prioritari conquerir tot el territori de les repúbliques separatistes del Donbass, capturar Mariúpol per connectar Crimea amb la resta de l’est d’Ucraïna i, tot i que és més complicat, també ambiciona fer-se amb Mikolàiv i Odessa, una operació que permetria a Putin tallar tot l’accés d’Ucraïna al mar i, de pas, uniria Transnístria (Moldàvia) amb la resta de territoris ocupats.

Ucraïna necessita armes

El president ucraïnès ha demanat als seus aliats occidentals que accelerin l’enviament d’equipament militar perquè l’exèrcit “necessita més armes” per aturar Rússia. Zelenski ha celebrat que les tropes ucraïneses estiguin contraatacant en diversos fronts, en especial als afores de Kíiv, on estarien aconseguint avenços importants. En les últimes hores, el president ucraïnès ha parlat amb els primers ministres del Regne Unit, Canadà, Alemanya i Itàlia i amb el president de l’Azerbaidjan.

Aquest dimarts hi ha prevista una nova trobada entre Ucraïna i Rússia, que es tornaran a reunir a Turquia. La delegació ucraïnesa ha descartat que tingui intenció de negociar amb el Kremlin els detalls del referèndum que Zelenski vol organitzar per referendar qualsevol acord de pau. “Decidirem quin referèndum celebrar. No és objecte de negociacions”, ha dit el ministre d’Afers Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba.