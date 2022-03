Rússia i Ucraïna confirmen noves negociacions però a Turquia

Les autoritats d’Ucraïna i Rússia han confirmat aquest diumenge que seguiran amb noves rondes de negociacions a partir del pròxim dilluns, però aquest com seran a Turquia i presencials. L’objectiu d’aquestes reunions, des del primer moment ha estat la pau entre els dos territoris en guerra, però de moment no hi ha hagut cap acord, només s’han acceptat alguns corredors humanitaris per la fugida dels civils de les zones més afectades. Així doncs, ara la reunió canvia de país i es trasllada de Bielorússia a Turquia per intentar trobar la solució de manera més ràpida.

El cap de la delegació russa, Vladimir Medinski, ha ratificat que la trobada tindrà lloc a partir del dimarts 29 fins al dimecres 30 de març, segons ha fet saber en el seu canal de missatgeria de la plataforma Telegram. Pel que fa a Ucraïna, el negociador ucraïnès David Arajamia ha indicat que les converses començaran demà dilluns i fins i tot ha especificat Turquia com a seu de la trobada, segons ha fet saber en Facebook. D’aquesta manera, sembla que de moment hi ha més acord en com i quan fer la trobada que en el contingut d’aquesta, on de moment no s’ha explicat que es negociarà.

Rússia ja va expressar el seu pessimisme sobre l’evolució d’unes converses ara mateix pràcticament estancades, segons ells és culpa de la negativa ucraïnesa a acceptar un tractat “integral” traduïda en els constants intents de Kíev de dilatar les reunions. Per part d’Ucraïna s’ha mostrat disposada a negociar l’estatus de Crimea o el Donbás, territoris controlats per Rússia i ocupats segons Kíev, i tampoc semblen llançar progressos les negociacions sobre un possible desarmament parcial de l’Exèrcit ucraïnès.

Medinski ha reiterat que Rússia demana “garanties de seguretat, desmilitarització i desnazificación d’Ucraïna”, així com el reconeixement de Crimea i les regions separatistes del Donbás, en l’est del país. “Sense la consideració d’aquests aspectes”, ha afegit, “la conclusió d’un acord és poc probable”.