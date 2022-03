Zelenski ha sobreviscut a tres intents d’assassinat en els últims dies

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha sobreviscut en l’última setmana a tres intents d’assassinat perpetrats per unitats de mercenaris enviades pel Kremlin. Segons avança el diari britànic The Times, els complots per assassinar Zelensk es van poder avortar in extremis gràcies a les filtracions de membres del Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia contraris a la invasió del país, que haurien tramès informació clau a l’equip de protecció del president ucraïnès.

“Puc assegurar que hem rebut informació [de membres] del FSB que no volen implicar-se en aquesta guerra sanguinària“, ha explicat el secretari del Consell Nacional de Seguretat i Defensa ucraïnès, Oleksiy Danilov. Fonts diplomàtiques han donat veracitat a les informacions, segons el rotatiu britànic, tot i que és molt difícil de contrastar en un context de guerra on la propaganda té un paper vital per guanyar-se l’opinió pública. Zelenski està jugant les seves cartes per alçar-se com un líder carismàtic i la seva popularitat entre els ucraïnesos s’ha disparat des de l’inici de la invasió.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, visita les tropes ucraïneses durant unes maniobres militars abans de la guerra / Europa Pres

Els complots per assassinar Zelenski haurien estat preparats per mercenaris del grup Wagner –una unitat paramilitar que oficialment no existeix, però que ha actuat a l’est d’Ucraïna i a Síria– i per forces especials txetxenes. Les mercenàries del grup Wagner haurien sofert baixes importants durant les seves operacions a Ucraïna i fonts de la unitat consideren “inquietant” com de ben informat estava l’equip de seguretat de Zelenski sobre els plans per assassinar-lo.

Una baixa important

L’ús d’aquestes unitats per part de Rússia, que no ha reconegut ni reconeixerà mai que estan al seu servei, és una estratègia de Putin per poder negar qualsevol implicació en un eventual assassinat. “Tenen una missió d’alt perfil, cosa que els russos voldrien poder negar”, han assegurat al diari britànic les mateixes fonts diplomàtiques. “Escapçar un país és una missió enorme […] que tindria un impacte crucial a la guerra“.

Al principi de la guerra, els Estats Units es van oferir a evacuar Zelenski abans que Kíiv queden totalment bloquejada per les forces russes, però el president ucraïnès s’hi va negar. “La lluita és allà”, va dir llavors. “Necessito munició, no transport”. La figura de Zelenski i la seva implicació en la guerra ha estat objecte de propaganda i desinformació des del primer dia. Rússia va fer circular el rumor que el president ucraïnès havia fugit de Kíiv per intentar desmoralitzar l’exèrcit local, però Zelenski va respondre amb un vídeo on apareixia vestit de militar i envoltat dels seus col·laboradors més estrets als carrers de la capital.