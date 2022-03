Zelenski demana gestionar la crisi cara a cara amb Putin

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha demanat aquest dijous reunir-se personalment amb Vladímir Putin per abordar el conflicte armat. En una conferència de premsa amb mitjans internacionals, Zelenski ha assegurat que Ucraïna “vol la pau” i que estan disposats a dialogar. Zelenski també ha denunciat que se’ls tracti com un país de “segona classe”. “Crec que s’ha de parlar sense insults, sense condicions”, ha afegit el president ucraïnès. També ha subratllat la importància del diàleg i ha assegurat que està disposat a abordar tots els “problemes”.

Dues delegacions d’Ucraïna I Rússia han iniciat la segona taula de converses per abordat el conflicte armat aquest dijous. Ho ha confirmat a través de les xarxes Mykhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès Volodímir Zelesnki, amb una fotografia penjada a Twitter on apareixen asseguts el voltant d’una taula els representants de les dues parts. Tal com ha fet públic el mateix Podolyak, entre els objectius de la delegació ucraïnesa hi ha l’alto el foc immediat, un armistici, i la creació de corredors humanitaris per a l’evacuació de civils dels pobles i ciutats bombardejats.

Tot i no haver abordat els objectius principals, ambdós països sí que han estat d’acord en crear corredors humanitaris per a aquells civils que vulguin fugir d’Ucraïna. En aquest cas, l’alto el foc serà temporal durant el temps que durin les evacuacions de civils. Mentrestant a Kíiv segueix en conflicte i en unes declaracions al seu poble, Putin ha deixat clar que no pararan l’ofensiva i que “està anant tal i com estava previst”. En un balanç de la primera setmana del que el Kremlin anomena operació de seguretat, el líder rus ha afegit que els objectius “estan essent complerts”.