Els negociadors per la pau a Ucraïna tenen símptomes d’enverinament

L’oligarca rus Roman Abramovich, expropietari del club de futbol Chelsea i pròxim a Vladímir Putin, juntament amb altres negociadors per la pau d’Ucraïna pateixen símptomes de possible enverinament, segons ha avançat el diari The Wall Street Journal. A principis de març, recull el diari, van estar a Kíiv per intentar desencallar la situació, i podria ser allà on es van enverinar. Els símptomes que pateixen, segons han explicat fonts pròximes a aquestes persones al diari The Wall Street Journal, són ulls vermells, coïssor constant i la caiguda de la pell de la cara i de les mans.

L’ofensiva continua mentre les negociacions de pau no semblen arribar a bon port, malgrat que recentment les dues delegacions es van mostrar positives quant a poder arribar a un acord. Mentre no s’arribi a un pacte, les tropes russes continuen bombardejant Ucraïna per tal de controlar les principals ciutats, tot i que els està costant més del que preveien. Tant és així, que aquest dilluns l’alcalde d’Irpín, Oleksander Markushin, ha assegurat que les tropes ucraïneses han expulsat els russos de la ciutat.

“Glòria a Ucraïna! Glòria als seus defensors!”

L’alcalde d’Irpín ha explicat que la situació continua sent “perillosa” i la ciutat podria tornar a ser atacada, però ha celebrat que Irpín “hagi estat alliberada del mal de Moscou. “Glòria a Ucraïna! Glòria als seus defensors! Memòria eterna als herois caiguts!”, ha dit l’alcalde en un vídeo publicat a Telegram recollit per l’agència UNIAN. Markushin també ha explicat que les autoritats ucraïneses s’han apressat a reforçar les fronteres davant la previsió que la ciutat pugui tornar a ser atacada per tropes russes.

“Continuarem avançant i alliberant Bucha, Gostomel i Vorzel”, ha explicat l’alcalde, que ha assegurat entendre que “la ciutat serà atacada” i ha avisat que la defensaran “amb valentia” perquè “Irpín és Ucraïna”.