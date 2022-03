Les tropes russes maten un periodista nord-americà a Irpin

La guerra d’Ucraïna ja acumula, com a mínim, dues morts de periodistes. El primer professional de la comunicació que va morir al conflicte va ser Yevhenii Sakun, un càmara de l’agència EFE i del canal Kiev Live TV. Sakun va morir a causa de l’explosió de la torre de ràdio televisió de Kíiv ara fa dotze dies, segons va confirmar el servei ucraïnés d’emergències. La segona víctima periodística de la guerra ha traspassat aquest mateix diumenge, després de rebre un tret mentre cobria els atacs russos a Irpin, una localitat a trenta quilòmetres de Kíiv.

La mort del càmera Brent Renaud ha estat confirmada de seguida per la policia ucraïnesa i diversos mitjans locals, fins que se n’ha fet ressó el diari The New York Times. Aquest diari s’ha vist involucrat en la mort d’aquest càmera, ja que duia una credencial d’aquest mitjà que conservava de la seva darrera col·laboració com a freelance, fa set anys. The New York Times ha puntualitzat en una nota que no treballava cobrint el conflicte a Ucraïna per a ells i ha lamentat la seva mort.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Fins ara, l’entitat Reporters Sense Fronteres comptabilitzava quatre periodistes ferits des de l’inici de la invasió russa ara fa disset dies. Tots els professionals ferits que comptabilitzava van patir atacs amb bales o projectils. Aquesta ONG de la comunicació ha demanat que es compleixin les obligacions internacionals per tal que es garanteixi la seguretat dels reporters sobre el terreny. També ha demanat als periodistes i càmeres desplaçats a Ucraïna que “extremin les precaucions” davant l’escala del conflicte.

Les tropes russes encerclen Kíiv

Els bombardejos s’estan intensificant sobretot a Kíiv. Les tropes russes acumulen efectius als afores de la capital, que podrien prendre aviat de mans ucraïneses. En paral·lel, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una base militar molt propera a Polònia, el que ha encés les alarmes d’Occident. En cas que un projectil acabés impactant a Polònia -territori de l’OTAN- es podria desencadenar la tercera guerra mundial.