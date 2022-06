Turquia canvia de nom internacional per deixar de dir-se com ‘gall dindi’ en anglès

La secretaria general de les Nacions Unides ha acceptat el canvi de nom internacional de Turquia, que ara es començarà a dir en documents oficials Türkiye –seguint els criteris de la seva llengua nacional–, en lloc del tradicional Turkey en anglès que també significa gall dindi, una homonímia que segons els mitjans turcs no feia cap gràcia al règim. De fet, va ser el mateix govern del país que va demanar el canvi, ja que creien que era necessari per revaloritzar la seva funció. “El procés que comencem sota el lideratge del nostre president Recep Tayyip Erdogan és per a augmentar el valor de la marca del nostre país”, ha tuitejat ministre d’Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu.

La seu de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), a Ginebra / Marc Solanes

El govern de Turquia va enviar una carta oficial a l’ONU per demanar que el seu país pogués canviar de nom i passar a dir-se Türkiye en tots els documents oficials. Davant d’aquesta situació l’ONU va decidir acceptar la proposta i va fer efectiva la petició des del moment en el que va arribar la carta, que anava dirigida al secretari general Antonio Guterres. El portaveu ha explicat, en un comunicat recollit en la seva pàgina web, que el canvi de nom del país es va fer efectiu des del moment en què es va rebre la carta.

Un canvi de nom més freqüent del que sembla

No és la primera vegada que un país demana el canvi del seu nom, fins i tot hi ha vegades que els països demanen el canvi dels noms d’algunes ciutats, com va passar amb la capital d’Ucraïna, que va passar de dir-se Kiev a Kíiv. Aquestes peticions no són cap problema pel context oficial de l’ONU. De fet, el portaveu de les Nacions Unides, Stéphane Dujarric ha explicat a la CNN que “no és un problema, no depèn de nosaltres acceptar o no acceptar”. “Els països són lliures de triar la forma en què volen ser nomenats. No passa tots els dies, però no és inusual que els països canviïn els seus noms. Un que em ve al capdavant és Côte d’Ivoire (Costa d’Ivori), que solia dir-se en anglès Ivory Coast i van sol·licitar Côte d’Ivoire”, ha agregat el portaveu.