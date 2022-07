Un crèdit extra per a Defensa torna a revifar el foc entre el PSOE i Podem

Un crèdit extra de 1.000 milions per a Defensa amenaça amb seguir tensant les relacions entre PSOE i Podem per les polítiques militars del govern espanyol. Segons publica El País, el Consell de Ministres aprovarà el crèdit avui, i en una atenció als mitjans, la vicepresidenta Yolanda Díaz n’ha donat detalls. Es tracta d’una quantitat que, al sortir de l’aplicació de fons de contingència, no ha de passar pel Congrés dels Diputats.

Responent a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que avui al Congrés li preguntava si aniria a Ferrol a dir que parin la construcció de fragates, la líder de Podem ha dit a la tarda que els diners no són per a Navantia -l’empresa que fa els vaixells a Galícia i a Cadis- sinó per a despesa ordinària (367 milions) i per a armes i EPI per a les tropes (650 milions).

Joe Biden i Pedro Sánchez abans de la cimera de l’OTAN a Madrid / ACN

Línia plantejada amb la línia de la cimera de l’OTAN

De fet, el crèdit va en la línia plantejada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la qual es basa en arribar al 2% d’inversió militar del PIB per de cara l’any 2029. Una proposta que va impulsar el líder socialista en el marc de la cimera de l’OTAN.

Mentre que els socialistes volen enfortir la seguretat i capacitat de dissuasió europea davant de l’amenaça que pot suposar Rússia, els de Podem s’oposen a incrementar la despesa militar i critica que ho vulgui fer per l’exigència dels Estats Units. “Ho fan en lloc de millorar la sanitat, educació i més protecció oficial”, diuen els de Podem.

Podem demana transparència

La líder de Podem i vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha demanat transparència al ministeri de Defensa per “saber què s’està fent” i explicar-ho davant del Congrés. Sobre això, la Moncloa assegura que “tots els departaments ministerials” han estat informats de la proposta a la reunió de la Comissió General de Secretaris d’Estat i Subsecretaris celebrada la setmana passada. Afirmen, a més, que la proposta va ser “estudiada i validada” sense “cap tipus d’intervenció en contra”.