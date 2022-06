El govern espanyol s’emmiralla en Itàlia pel nou impost a les elèctriques

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha manifestat avui el seu interès pel nou impost sobre els beneficis “caiguts del cel” a les companyies elèctriques que ha impulsat el govern italià.

El govern italià va anunciar el passat maig que augmentaria l’impost sobre els beneficis de les elèctriques fins al 25%, partint del 10% inicial, amb l’objectiu de finançar un paquet d’ajudes directes a les famílies. El govern espanyol ha de trobar la forma segura per a materialitzar aquest impost, amb l’objectiu que els tribunals no l’impugnin. Per això, és molt probable que hagin d’impulsar una llei, la qual hauria de passar pel Congrés dels Diputats.

Ribera li passa la pilota a Montero

RIbera també ha detallat que el disseny de la llei italiana té com a referència el mecanisme de limitar el preu del gas al mercat elèctric de la electricitat impulsada pel govern espanyol.

Tot i això, la ministra de Transició li ha passat la pilota a la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, ja que és qui té la competència per tirar el nou impost endavant. En aquest sentit, durant l’últim mes hi ha hagut un debat entre Ribera i la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, sobre la possibilitat de crear l’impost per a les elèctriques.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, amb el projecte de pressupostos de 2022 al Congrés | ACN

A favor d’introduir un topall al preu de les importacions del petroli rus

Ribera ha indicat que les “energètiques i les petrolieres en els resultats d’aquest trimestre mostren uns beneficis que estan molt per sobre del que resulta en els seus costos reals” i ha advertit del “benefici enorme” d’aquestes empreses “a costa d’uns preus extraordinàriament elevats que paguen tots els consumidors”.

La ministra també s’ha mostrat favorable a introduir un topall al preu de les importacions del petroli de Rússia i ha apuntat que demanarà a la Comissió Europea d’accelerar aquest procés, en la línia del debat obert que aquest cap de setmana es va produir al G7 com a mesura per a reduir els beneficis del Kremlin i l’inflació a la Unió Europea.