El Suprem avala l’impost català dels habitatges buits propietat del banc

Els bancs hauran de seguir pagant un impost pels pisos buits que tinguin en propietat. Així, el Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat el recurs de l’Associació Espanyola de la Banca contra l’impost sobre habitatges buits a Catalunya i ha ratificat així la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 17 de desembre del 2019. D’aquesta manera el TS ha destacat que no hi ha cap indici de que la llei vulneri els principis constitucionals d’igualtat, capacitat econòmica i interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.

La façana del Tribunal Suprem, a Madrid / Q.S.

El Tribunal Suprem avala l’impost català sobre els habitatges buits. Així doncs, aquest dimecres ha sortit un comunicat que assegura que el recurs queda rebutjat i per tant, els bancs hauran de pagar els impostos corresponents pels metres quadrats no habitats de les propietats que tinguin a Catalunya. La mesura està inclosa en el decret 183/2016 de 16 de febrer i es desenvolupa en la llei 14/2015 de 21 de juliol. El Suprem assenyala que l’estructura impositiva de l’impost sobre cada metre quadrat de superfície no ocupada no “desvirtua la seva finalitat extra fiscal ni suposa un tracte desigual”.

Una sentència que deixa fora de joc als bancs

En la sentència, el Suprem també diu que “si es tracta d’incidir sobre els intervinents en el mercat de l’habitatge, com més gran sigui la mida de l’entitat, mesurada en nombre de metres quadrats d’habitatge desocupat, més efectivitat tindrà la mesura”. D’altra banda, considera que l’impost no vulnera el principi de capacitat econòmica ni resulta “arbitrari” perquè respon a “l’àmbit legítim de l’exercici de la potestat tributària” de la Generalitat. El Suprem també ha subratllat que “no deixa de sorprendre” que l’AEB no hagi tingut en compte les dues sentències que el Tribunal Constitucional havia desestimat sobre dos recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei 14/2015 sobre aquest impost.