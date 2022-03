Per què l’habitatge a Barcelona es revaloritza any rere any?

Les darreres dades del mercat immobiliari i de l’Institut Nacional d’Estadístiques fan preveure que el preu de l’habitatge donarà una rendibilitat més gran aquest any 2022. En aquest sentit, els pisos en venda a Barcelona són els que tenen més demanda per part dels inversors.

Alguns dels factors que influeixen en aquesta sostenibilitat immobiliària són la situació geogràfica de la ciutat, les comunicacions, l’aire pur i el clima mediterrani, la seguretat que proporciona, els atractius turístics de la ciutat i rodalies.

A més, la ciutat Comtal garanteix la rendibilitat a llarg termini, ja que disposa de bons fons per a la inversió, que són sostenibles en el temps.

Tot i que hi ha molts factors que donen aquest “impuls” als preus dels immobles, sens dubte, Barcelona està en una zona privilegiada que de manera puntual conserva les seves projeccions econòmiques en matèria immobiliària.

Les promocions d’obra nova a Barcelona i la compra de pisos lideren les alternatives d’inversió. Tot i això, les altres opcions en el mercat immobiliari de la ciutat s’estan revaloritzant, inclusivament, més que en altres parts de la Unió Europea.

1. Alta demanda d’habitatges a Barcelona

Tot i l’efecte ‘procés’ que es va viure a Catalunya des de l’any 2017, la inversió immobiliària a la costa Mediterrània s’ha mantingut. A més, el flux de turistes està reprenent el seu ritme habitual, fet que contribueix a la demanda permanent d’habitatge temporal.



D’altra banda, els compradors potencials veuen en la capital catalana una alternativa d’inversió excel·lent, no només pel que fa a l’habitatge, sinó perquè l’economia de la regió és altament dinàmica i amb nivells molt atractius de sostenibilitat.

2. Compradors internacionals i el mercat immobiliari català

La demanda més gran d’habitatges a Barcelona correspon a sol·licituds del mercat estranger. De fet, alguns Col·legis de Registradors oficials, mostren que, de la inversió total de vendes de cases o pisos a Barcelona, ​​un 10,3% el lideren els estrangers.



Els anglesos tenen una alta preferència per les demarcacions catalanes. Això dóna un impuls econòmic a Catalunya, converntint-la en una zona més atractiva i rendible amb el temps.

3. Barcelona ofereix un ecosistema molt dinàmic

La ciutat Comtal destaca, entre altres coses, per la seva privilegiada situació geogràfica.



Precisament aquesta ubicació crea un ecosistema natural molt atractiu i fomenta el turisme a nivell mundial. A més, el seu dinamisme fa que el sector immobiliari estigui en creixement constant.



Les estadístiques de l’INE assenyalen que les vendes més altes del sector de l’habitatge corresponen a Catalunya, on la capital, Barcelona, ​​és la destinació preferida dels inversors.

A més, el preu dels immobles a la ciutat ha augmentat entre un 8% i un 13%, prenent com a referència els índexs de l’any 2014.

4. Creixement econòmic de la zona

Seguint amb les dades aportades per l’INE, entre el 2019 i el 2021 més de 1.000 empreses han decidit instal·lar els seus centres operatius a Barcelona i rodalies.



De fet, hi ha molta predisposició en l’àmbit empresarial per reiniciar i consolidar operacions laborals per part de diferents empreses nacionals i internacionals.



La ciutat s’ha convertit, fins i tot, en seu d’empreses globals com Microsoft i Google, cosa que assegura una forta presència econòmica i laboral a la zona.



5. Varietat d’alternatives immobiliàries

La varietat d’opcions del mercat immobiliari és un dels punts forts pel que fa a l’economia a Barcelona. A més a més, per la constant demanda d’immobles, el mercat és molt actiu.



En aquest sentit, l’habitatge es revalora any rere any a la ciutat perquè la demanda sol excedir l’oferta. Per això, invertir en un pis o en promocions d’obra nova garanteix la rendibilitat sostenible en el temps.



De fet, les dades de l’INE indiquen que entre l’any 2017 i el 2021 els habitatges a Barcelona s’han revaloritzat, passant d’uns 2.859 euros de mitjana per metre quadrat, a uns 3.310 euros, d’acord amb la zona on s’ubiquin.

6. Comprar un habitatge per llogar

Les tendències alcistes generen fortes expectatives al mercat immobiliari català. Això no és res de nou. De fet, centenars de persones inverteixen a la ciutat Comtal per adquirir un habitatge i després llogar-lo als turistes.



En aquest sentit, la demanda de comprar habitatges per llogar ha crescut un 7%, segons els índexs econòmics generats per les operadores immobiliàries locals.

7. Canvi en l’estil de vida

En els darrers anys, Barcelona destaca com un destí ideal per a les persones que busquen canviar el seu estil de vida per un de més relaxat.

A més, aquesta ciutat ofereix un contacte permanent amb la natura alhora que manté l’auge propi d’una de les capitals més grans i diverses del món.

8. Índexs d’endeutament més baixos i millors oportunitats hipotecàries

Tenir una casa a Barcelona és un negoci molt rendible a llarg termini. Recentment, s’ha donat pas a l’obertura del mercat financer amb plans de crèdit hipotecari diferents per remodelar o per adquirir habitatges.

A més, els índexs de les taxes d’interès són més baixos, comparats amb els oferts l’any 2013.

Això permet que els immobles mantinguin el preu en alça. A més, ajuda els propietaris a realitzar obres i reformes que mantenen els habitatges en excel·lents condicions. Com és natural, les reformes augmenten la taxació de la propietat i la revalora.

9. Condicions de serveis i comunicacions en desenvolupament constant

Finalment, una de les raons principals per les quals un habitatge a Barcelona es revaloritza amb el temps és perquè la zona està en constant desenvolupament. Això, alhora, es tradueix en una millor qualitat de serveis bàsics com la salut i l’educació.

De la mateixa manera, la qualitat de les vies de comunicació i els mitjans de transport a la ciutat Comtal estan en constant evolució. Per això, qualsevol barri de Barcelona compta amb magnífiques alternatives per a la mobilitat.

Òbviament, això vol dir que el mercat immobiliari mantindrà per molts anys el seu dinamisme i bon ritme de creixement.