El TC anul·la la llei catalana que limita el preu dels lloguers

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la part de la llei catalana que limitava el preu del lloguer. El recurs el van presentar els 50 diputats del PP, ja que considerava que la norma evaiex les competències de l’Estat. La sentència hauria estat aprovada per unanimitat. Així doncs, els preus del lloguer dels municipis catalans no es podran limitar des de les competències del Govern sinó que seguiran sent potestat de l’executiu espanyol, ja que el Constitucional ha al·legat que l’Estat, que ha de garantir un “mercat únic”.

El Parlament aprovava la llei el 2020 amb els vots de Junts, ERC, els comuns i la CUP. Una de les parts per les que més es va lluitar va ser el preu del lloguer i la necessitat de que es mantingués. En aquest sentit, la llei establia que en cap cas es podia pujar el preu d’un lloguer que ja estigués en el mercat i obligava a mantenir el reu de les quotes sense importar si el llogater era nou o recurrent, és a dir, una renovació de contracte pels inquilins. A part, la mateixa llei també especificava que no hi podria haver pisos per sobre de l’Índex de preus de la Generalitat.

Des d’un primer moment, el PP va rebutjar la proposta i va decidir presentar-la al Tribunal Consitucional, al·legant que trepitjava les competències estatals. D’aquesta manera, el TC ha anul·lat set articles de la llei, una decisió que ha provocat un allau de crítiques de partits catalans i del Sindicat de Llogateres, que va impulsar la mesura: “Condemnem que aquest òrgan tombi les decisions del Parlament i retalli el dret a l’habitatge en benefici dels interessos del lobby immobiliari”, han explicat.

Pel que fa als partits polítics catalans, la CUP ha fet un comunicat on ha criticat de manera ferma la decisió: “És inacceptable que enmig d’una crisi de pujada de preus dels subministraments essencials i d’una precarització laboral sense precedents, l’Estat freni la regulació dels lloguers amb l’excusa de les competències entre administracions”, ha remarcat el partit polític en un comunicat després de que es fes pública la decisió.