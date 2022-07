El debat de la nació mesurarà l’estat de la relació entre el PSOE i Podem

El Congrés dels Diputats inicia avui i fins al dijous la 26a edició del debat sobre l’estat de la nació, el primer des de 2015 i també el primer de Pedro Sánchez com a president. El debat començarà a les 12h amb el discurs del president del govern espanyol, sense temps limitat, en el qual exposarà el seu diagnòstic de la situació política i esbossarà els seus objectius perquè resta de legislatura.

El debat de la nació d’enguany servirà per mesurar les relacions entre els socis del govern espanyol, formats pel PSOE i Podem, després de les últimes tensions a causa de la voluntat dels socialistes d’incrementar la despesa militar fins el 2% del PIB.

Es votarà la renovació del TC i la llei de Memòria Democràtica

Després es farà una pausa, en la qual els grups aprofitaran per a fer una primera valoració de les paraules del president, i la sessió plenària es reprendrà a les 16h amb les intervencions dels portaveus de l’oposició, de major a menor, començant per Cuca Gamarra, del PP.

Sánchez respondrà d’un a un als portaveus dels grups parlamentaris, que cadascú tindrà fins a 30 minuts com a intervenció inicial i 10 més per replicar el president del govern espanyol. Entre les resolucions que haurà de tirar endavant el Congrés serà la renovació del Tribuna Constitucional, la nova Llei de Memòria Històrica i el decret llei d’aquesta setmana que limita la temporalitat en el sector públic sanitari.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una roda de premsa / Europa Press

Feijóo no podrà intervenir-hi

A més, els grups parlamentaris podran fer fins a 15 propostes de resolució que s’hauran de votar. Això implica un total de 150 propostes i cada grup tindrà fins a 15 minuts per defensar-les.

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, estarà assegut en primera fila del grup parlamentari, tot i que no podrà intervenir al no tenir un escó de diputat. L’últim debat sobre l’estat de la nació va tenir lloc l’any 2015, amb Mariano Rajoy com a president del govern espanyol.