‘El Mundo’ dona un avantatge de 38 diputats a Feijóo respecte Sánchez

El nou Partit Popular d’Alberto Núñez Feijóo guanyaria les eleccions espanyoles, superant al PSOE de l’actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho faria amb un avantatge de 38 escons, segons una enquesta publicada avui per El Mundo. En aquest sentit, els populars obtindrien fins a 133 diputats, amb un 33,2% dels vots, fet que ajudaria a obtenir la majoria absoluta conjuntament amb l’ultradreta de Vox, que aconseguiria 48 escons, amb un 15,4% dels vots. Entre els dos partits sumarien 181 diputats, i la majoria està en els 175.

El PSOE perdria 25 diputats

El PSOE aconseguiria 95 escons, amb un 24,9% del sufragi universal. Segons l’enquesta, 1 de cada 3 votants socialistes no donen suport a incrementar la despesa militar tal com proposava el president espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la cimera de l’OTAN a Madrid. Per tant, els socialistes perdrien fins a 25 diputats i aconseguiria el seu tercer pitjor resultat des de la tornada de la democràcia.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / EP

L’ultradreta de Vox confirmaria el seu estancament, i fins i tot, arribaria a perdre 4 escons, davant l’auge i la millora del Partit Popular. El votarien un 15,4% dels electors. ciutadans també perdria fins a 8 escons, i se situaria al límit d’entrar al Congrés dels Diputats amb un escó.

Unides Podem seguiria la seva caiguda lliure i perdria fins a 10 escons, tot i que s’ha d’esperar a la presentació de la nova plataforma de la ministra i líder de Podem, Yolanda Díaz. Obtindria fins a 10,7% dels vots. D’altra banda, Más País d’Íñigo Errejón, aconseguiria 7 diputats, fins a 4 més que l’any 2019.

Esquerra aconseguiria un escó més

Pel que fa als partits majoritaris dins l’independentisme, Esquerra Republicana milloraria els seus resultats, passant dels actuals 13 escons a 14, i tornant a ser el partit més votat de Catalunya. D’altra banda, Junts per Catalunya repetiria amb els 8 diputats actuals, tot i que la composició actual la formen 4 diputats de Junts i 4 del PDeCAT i que des del seu trencament tenen independència de vot.