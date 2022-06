El Congrés aprova investigar la causa de Rajoy a Andorra

La Junta de Portaveus ha aprovat avui crear una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats per la causa oberta que té l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy a Andorra. Està acusat de presumpta intromissió a la sobirania d’Andorra i d’entramats parapoliacials en el marc de l’Operació Catalunya.

Es tracta d’una iniciativa proposada per ERC, Junts, el PDeCat, la CUP, Bildu i el BNG, elaborada just després que el jutge andorrà admetès a tràmit la querella contra Rajoy i dos dels seus ministres, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, juntament amb tres alts càrrecs més. Comptaròa amb el suport del PSOE i Unides Podem.

Presumptament, van extorsionar a directius de Banca Privada d’Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans com l’expresident Jordi Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras, tal com va avançar El Món.

“Un subjecte de dret internacional com és l’estat espanyol, membre de la Unió Europea i que oficialment és una democràcia plena no pugui permetre’s, en cap forma, sospites d’irregularitats com les exposades i que, presumptament, haurien superat inclús el marc jurisdiccional estatal a fi i a efecte d’acovardir i coaccionar autoritats d’un país sobirà aliè”, diu la petició registrada.

La investigació té el seu origen en una querella que va presentar l’Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets i l’expresident de BPA, Higini Cierco i va avançar El Món.

“El senyor Rajoy, quan va visitar Andorra per reunir-se amb el govern del Principat, ho va fer com a president del govern espanyol i no com a cap d’estat –figurada reservada al Rei d’Espanya, segons la Constitució Espanyola–, amb la qual cosa no està protegit per la immunitat prevista a l’article 8 del Codi Penal andorrà, de la mateixa manera que tampoc no ho estan els seus ministres i la resta de càrrecs polítics implicats”, indiquen els impulsors d’un procés històric a Andorra. Ara comença la segona part d’un llarg camí processal, una part clau d’uns fets transcendentals de l’Operació Catalunya.