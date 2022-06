L’independentisme al Congrés demana una comissió d’investigació sobre Rajoy i Andorra

ERC, Junts, PDeCat, la CUP, EH Bildu i el BNG ha registrat avui una petició per crear una comissió d’investigació al Congrés dels diputats per la causa oberta de la justícia andorrana que té oberta contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i dos exministres seus. Tal com va destapar aquest diari, estan acusats de presumpta intromissió a la sobirania d’Andorra, així com d’entramats parapolicials en el marc de la denominada ‘Operació Catalunya’.

A part de Rajoy, la justícia d’Andorra ha admès a tràmit una querella contra els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, així com tres exalts càrrecs del govern de Rajoy. Tots ells haurien pressionat i extorcionat, presumptament, a directius de Banca Privada d’Andorra perquè facilitessin informació de polítics catalans, com Artur Mas, Oriol Junqueras o la família Pujol.

Supera el marc jurisdiccional estatal

En aquest sentit, la petició per tirar endavant una comissió d’investigació al Congrés diu que un subjecte de dret internacional com és l’Estat espanyol, membre de la Unió Europea i que oficialment és una democràcia plena no pugui permetre’s, en cap forma, sospites d’irregularitats com les exposades i que, presumptament, haurien superat inclús el marc jurisdiccional estatal a fi i a efecte d’acovardir i coaccionar autoritats d’un país sobirà aliè.

Una querella de l’Institut de Drets Humans d’Andorra

Tot plegat ve d’una querella de l’Institut de Drets Humans d’Andorra a la qual es van afegir posteriorment els germans Ramon i Higini Cierco, els propietaris de la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat financera víctima de l’entramat político-policial contra el procés sobiranista de Catalunya i contra la família Pujol Ferrusola.

La justícia andorrana ha ordenat també nomenar advocats del Principat d’Andorra a tots els afectats. Si no ho fan, la justícia del Principat els en designarà un d’ofici. A més, Rajoy no pot tenir immunitat a Andorra, tal com preveu l’article 8 del Codi Penal andorrà, de la mateixa forma que tampoc ho estan el seus ministres.