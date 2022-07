Sánchez anuncia una taula de diàleg al juliol en la qual hi vol Junts

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja anunciat que té previst reunir la taula de diàleg aquest mes de juliol, en la qual li agradaria comptar amb Junts per Catalunya, ja que en l’última reunió no hi van ser presents a causa del veto del PSOE i ERC a membres que no eren del Govern. En aquest sentit, ha reivindicat que un dels grans actius del govern espanyol de “coalició progressista” es que “es pugui garantir la cohesió i la convivència” a Catalunya, amb l’anomenada “agenda del retrobament”.

Respecte a la possibilitat que el Tribunal Suprem tombi els indults als líders independentistes, creu que el seu executiu ha complert la llei i pronostica que que no es donarà aquest escenari. Alhora, ha afirmat, en una entrevista a El País que la decisió de si ha de plegar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, recau en Junts i a la política catalana, després que aquesta setmana el TSJC l’hagi deixat a un pas del judici pel seu cas de presumpte fraccionament de contractes a l’Institució de les Lletres Catalanes. “Ha de ser la pròpia organització política qui prengui aquesta decisió”, ha dit.

Sánchez creu que Espanya no necessita ONG per rescatar migrants

Sánchez també s’ha pronunciat sobre la massacre a la frontera de Melilla, en la qual una quarantena de migrants van morir a mans de les forces de seguretat espanyola i marroquines. “Som un país que defensa la migració regular i ordenada”, ha dit Sánchez, que al seu entendre es basen en resolucions del Tribunal de Drets Humans. Alhora, ha explicat que hi ha programes de migració circular amb el Marroc, el Senegal o altres països africans, i ha reivindicat que va “recuperar l’accés a la sanitat dels migrants regulars”.

El president del govern espanyol ha titllat la massacre de Melilla com un “atac violent a les fronteres del nostre país, van anar-hi armats”. Ha volgut subratllar que hi va haver més de 100 policies del Marroc ferits i més de 40 membres de les forces espanyoles. Sánchez ha demanat solidaritat amb el Marroc, ja que “pateix la migració irregular”, i ha reivindicat que Espanya no necessita ONG per rescatar persones.

Un immigrant subsaharià protesta contra l’actuació d’Espanya i Marroc a Melilla / EP

Demana que els empresaris pugin els salaris

Pel que fa a la inflació, Sánchez ha demanat que els empresaris pugin els salaris i continguin els beneficis, i creu que el seu govern és una molèstia per als poderosos. Alhora, ha volgut anunciar que el Consell de Ministres d’aquest dimarts aprovarà una estabilització de 67.300 professionals sanitaris a tots els nivells.També ha tornat a demanar una reflexió de l’esquerra del PSOE sobre la possibilitat d’augmentar la despesa militar fins al 2%.