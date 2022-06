Sánchez culpa el tall de subministrament del gas rus de la inflació desbocada

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui que les noves dades de l’IPC del mes de juny que s’enfila fins el 10,2% són culpa del tall de subministrament de gas rus a països europeus. Tot i això, ha admès que les dades no són bones i que seguirà treballant per revertir una inflació desbocada i que cada mes va augmentant.

Segons el president espanyol, la dada demostra la “gravetat de la situació” i la “idoneïtat” de les mesures adoptades com el topall al preu del gas. En aquest sentit, ha anunciat en una entrevista a la Cadena Ser, que el seu executiu està treballant a nivell europeu per reformar el mercat del gas majorista a tot el continent i també per marcar un topall al preu del petroli.

L’acord amb Biden ha de passar pel Congrés

Sánchez també ha explicat que l’acord amb el president del Estats Units, Joe Biden, d’incrementar en dos el nombre de destructors nord-americans a la base de Rota, ha de passar pel Congrés dels Diputats. Creu que la resta de formacions a la cambra convalidaran el decret i confia en el Partit Popular i en Podem. “El PP ha canviat de cara, però continuem amb la mateixa creu: una posició destructiva i obstruccionista”, ha afirmat.

“A l’esquerra del PSOE espero que després del que ha passat a Ucraïna es faci una reflexió sobre la necessitat d’augmentar la nostra capacitat de dissuasió, perquè ni Europa ni l’OTAN tenen interessos imperialistes ni expansionistes”, ha reflexionat Sánchez apuntant als seus socis de govern.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / Europa Press

Inamovible amb la massacre de Melilla: “la culpa és de les màfies”

Tampoc ha estat inamovible pel que fa a les 37 morts a la tanca de Melilla a mans de les forces de seguretat espanyoles i marroquines. Creu que “ens hem de posar a la pell de tots els actors d’aquesta tragèdia” i ha recordat que hi ha fins a tres investigacions en marxa per esclarir els fets: la del Marroc, que investiga 30 persones per tràfic d’èsser humans, la de la Fiscalia General espanyola i la del Defensor del Poble.