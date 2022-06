Sánchez i Biden destaquen la “unitat” davant les amenaces de Putin

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dimarts la primera declaració conjunta d’Espanya amb els Estats Units en 21 anys. En una compareixença conjunta amb el president nord-americà, Joe Biden, Sánchez ha instat a “reforçar la seguretat col·lectiva” davant les amenaces de països com Rússia. El país liderat per Vladimir Putin ha estat molt present en la trobada d’aquests dos mandataris i Biden ha agraït a l’estat espanyol el seu “suport” davant aquestes amenaces. “Continuem estant units per reforçar les nostres capacitats de defensa“, ha assenyalat Biden.

Sánchez ha assegurat sentir-se “especialment satisfet” amb aquesta declaració conjunta que ha situat els seus eixos en la seguretat col·lectiva, la ciberseguretat, la seguretat alimentària i energètica, la justícia, el canvi climàtic i la gestió de les fronteres. “Compartim els principis de la llibertat, de la democràcia, de l’estat democràtic i de dret i de la igualtat”, ha insistit el president espanyol quan ha pres la paraula per introduir el seu convidat.

Sánchez ha celebrat que es “reafirmi” l’ordre internacional “basat en regles”. “Això és molt important de dir avui, perquè la invasió de Putin d’Ucraïna és un atac frontal als valors compartits i confirma la necessitat d’un ordre mundial basat en lleis“, ha assegurat.

La frontera de Melilla i la base de Rota, les qüestions que s’han tractat

La trobada de Sánchez i Biden -la primera reunió bilateral entre els dos mandataris- ha començat a les 16 hores a la Moncloa. S’han tractat qüestions com la seguretat de la frontera sud de l’OTAN després de la massacre de Melilla i l’augment del nombre de destructors de la base americana de Rota, que passaran de ser quatre a ser sis.

Aquesta és la primera visita d’un president nord-americà des de la de Barack Obama l’any 2016. Primerament Biden ha estat rebut pel rei espanyol Felip VI, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, un cop ha arribat amb l’Air Force One a Torrejón de Ardoz.