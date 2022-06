Reunió Sánchez-Biden abans de la cimera de l’OTAN a Madrid

El president dels Estats Units, Joe Biden, es reunirà el pròxim dimarts 28 de juny amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Tal com s’ha conegut aquest dijous, la trobada serà una reunió bilateral a la Moncloa unes hores abans de la cimera de l’OTAN a Madrid. Després de la trobada compareixeran davant dels mitjans de comunicació en un format que encara no està clar. El que sí que se sap és que també es trobarà amb el monarca espanyol Felip VI al Palau Reial. Segons fonts del govern espanyol consultades per l’Agència Catalana de Notícies la relació amb els EUA és de “màxima importància” per a Espanya, que pretén “actualitzar” les relacions.

Reunions amb diversos líders abans de la cimera

El president del govern espanyol mantindrà, segons aquestes fonts, diverses reunions bilaterals amb els líders que assistiran a la cimera de l’OTAN. Aquestes trobades seran al marge de la cimera, que es celebra a un Madrid blindar aquest dimecres 29 i el dijous 30 de juny. Així, per començar Sánchez rebrà els líders d’Austràlia i Nova Zelanda, Anthony Albanese i Jacinda Ardern. Després rebrà el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, amb qui dinarà a la Moncloa.

A primera hora de la tarda és quan Sánchez rebrà Biden i posteriorment es reunirà amb la primera ministra d’Islàndia, Katrín Jakobsdóttir i amb el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, un cop hagi acabat la cimera. Dimarts al vespre el rei espanyol Felip VI farà un sopar al qual estaran convidades les 44 delegacions de l’OTAN.

Zelenski participarà telemàticament

Pel que fa al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, participarà telemàticament a la primera sessió de la cimera dimecres al matí. Tota aquesta sessió estarà dedicada a Ucraïna. S’espera l’assistència a la cimera d’una delegació ucraïnesa de la qual formaran part el ministre d’afers exteriors i l’ambaixadora d’Ucraïna davant l’OTAN.