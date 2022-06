La fiscal general de l’Estat ordena investigar la massacre de Melilla

La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, ha ordenat avui mateix que s’iniciï una investigació per part del ministeri públic sobre la massacre de Melilla. En concret, sobre la mort que algunes fonts calculen en una trentena de persones que van perdre la vida en l’ofensiva policial marroquina per evitar que saltessin la tanca de la frontera espanyola.

Així Delgado ha encomanat a través d’un decret, a la Fiscal de Sala d’Estrangeria, Beatriz Sánchez, l’aclariment dels successos registrats el 25 de juny de la frontera de Melilla per tal que n’esbrini les circumstàncies. De fet, el decret emfatitza que “d’acord amb els informacions periodístiques” haurien perdut la vida almenys 23 persones en territori marroquí i moltes en van resultar lesionades.

“Transcendència i gravetat dels fets”

Segons un comunicat de la mateixa oficina de la Fiscalia General de l’Estat, la decisió de Delgado es fonamenta en la “transcendència

i gravetat dels fets esdevinguts, que poguessin afectar els drets humans i els drets fonamentals de les persones, així com a la singularitat i complexitat de la investigació”. De fet, la Fiscal de Sala havia elevat aquest matí comunicació sol·licitant l’obertura de diligències de recerca

per a l’esclariment del que ha passat a la frontera i que ha generat un dens i intens debat polític, institucional i social.

La massacre de Melilla ha fet ennuegar el govern espanyol en una setmana clau per a la seva imatge internacional com és la cimera de l’OTAN a Madrid. La gestió de l’afer ha provocat una forta divisió interna en el si de l’executiu entre membres del PSOE i d’Unides Podem així com de les crítiques de l’oposició per no només una feble condemna dels fets sinó per la lloança que el cap de la Moncloa, Pedro Sánchez, va fer de la gestió policial marroquina i va culpar de la tragèdia a l’actuació de les màfies de la immigració.