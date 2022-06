Borràs critica Sánchez per Melilla abans d’un minut de silenci al Parlament

El Parlament de Catalunya ha fet un minut de silenci a l’inici del ple aquest dimarts per la massacre a la frontera de Melilla, que divendres va provocar almenys 23 morts —fins a 37 segons les ONGs en el terreny—. La presidenta de la cambra, Laura Borràs, ha reclamat “una investigació” per aclarir els fets i que els responsables d’aquestes accions assumeixin responsabilitats. D’altra banda, Borràs ha criticat les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, que va dir que l’actuació contra les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat, amb antidisturbis i gasos lacrimògens, com a “ben resolta” per les autoritats marroquines. Tots els grups s’han sumat al minut de silenci a l’hemicicle, fins i tot Vox, que defensa sempre posicions contràries a la immigració irregulars i usa aquests casos per carregar contra els migrants.

Borràs ha lamentat “les imatges terribles de cossos amuntegats, entre morts i agonitzants, amb policies que se’ls miraven sense prestar ajut”. “La inhumanitat, la crueltat, no pot ser mai una bona manera de resoldre una situació, per complexa que aquesta sigui”, ha afirmat. “Els fets ocorreguts i les imatges que en queden, de crueltat esfereïdora, són d’una gravetat extrema i de condemna davant la deshumanització més absoluta”, ha subratllat la presidenta, que ha insistit que l’actuació no mereix “ni agraïment ni reconeixement”. Diversos grups parlamentaris treballen per una declaració de la Junta de Portaveus sobre els fets de Melilla, i el secretari quart a la Mesa, Rubén Wagensberg, va proposar fer un minut de silenci.

L’ONU es posiciona davant la massacre de Melilla

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha condemnat els fets aquest dimarts i ha exigit als dos països que obrin una investigació per identificar els responsables de la massacre. Un total de 2.000 persones van intentar travessar la frontera espanyola amb el país africà la setmana passada. El tracte donat per la Gendarmeria del Marroc, la policia espanyola i la Guàrdia Civil amb l’objectiu d’impedir l’avenç dels migrants ha encès les crítiques a escala nacional i també internacional. La tragèdia mortal es podria haver evitat “si s’hagués incorporat un enfocament integral basat en els drets a les polítiques de frontera“, ha comunicat l’ONU, que ha criticat l’ús de la força desproporcionat que es va donar en les detencions. A més, ha demanat a la Unió Europea (UE) “ampliar la disponibilitat de vies per una migració segura i ordenada”, així com “prendre mesures per garantir i respectar el dret a buscar i rebre asil”.