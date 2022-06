L’ONU demana que s’investigui la mort dels 23 migrants a Melilla

La mort de 23 subsaharians divendres passat en un intent per saltar la tanca de Melilla ha posat Espanya i el Marroc en el focus mundial. L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha condemnat els fets aquest dimarts i ha exigit als dos països que obrin una investigació per identificar els responsables de la massacre.

Un total de 2.000 persones van intentar travessar la frontera espanyola amb el país africà la setmana passada. El tracte donat per la Gendarmeria del Marroc, la policia espanyola i la Guardia Civil amb l’objectiu d’impedir l’avenç dels migrants ha encès les crítiques a escala nacional i també internacional. La tragèdia mortal es podria haver evitat “si s’hagués incorporat un enfocament integral basat en els drets a les polítiques de frontera“, ha comunicat l’ONU, que ha criticat l’ús de la força desproporcionat que es va donar en les detencions. A més, ha demanat a la Unió Europea (UE) “ampliar la disponibilitat de vies per una migració segura i ordenada”, així com “prendre mesures per garantir i respectar el dret a buscar i rebre asil”.

Preservar els cossos i atenció pels ferits

Les Nacions Unides també han demanat al govern del Marroc que preservin els cossos dels morts, els identifiquin i els tornin a les famílies perquè es puguin acomiadar d’ells d’una forma adequada. D’altra banda, ha reclamat una atenció sanitària en condicions pels ferits i ha criticat l’incompliment del principi de no devolució, que prohibeix als estats el retorn de qualsevol sol·licitant d’asil a les fronteres d’un territori on la seva vida corre perill.

Finalment, l’ONU ha volgut fer una crida a tots als països a que respectin els drets humans de les persones migrants, de manera que compleixin les seves obligacions envers la Convenció Internacional.